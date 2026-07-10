El tenista colombiano Nicolás Mejía avanzó a los cuartos de final en el KIA Open Bogotá 2026

Nicolás Mejía, raqueta uno de Colombia en el tenis masculino. Foto: Cortesía

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Nicolás Mejía avanzó a los cuartos de final del KIA Open Bogotá 2026, torneo Challenger ATP 75, tras vencer al argentino Santiago Rodríguez Taverna en la cancha KIA. El tenista colombiano se impuso con parciales de 7-6(2), 6-7(3) y 6-2, en un partido de duró dos horas, 45 minutos y 17 segundos.

El primer set se definió en tie-break, en el que Mejía mostró mayor precisión para tomar ventaja. Rodríguez Taverna reaccionó en la segunda manga y forzó otro desempate, esta vez a su favor, para igualar el partido. En el tercer set, el colombiano elevó su nivel, mejoró su servicio y cerró con autoridad tras quebrar el servicio de su rival.

Tras el triunfo, Mejía, número 165 del mundo, destacó el respaldo del público bogotano: “Soy feliz jugando en Colombia, le agradezco mucho a la gente que venga durante la semana (…) Es muy especial, a veces cuesta más de lo normal, pero la gente me da ese extra”, aseguró el tenista de 26 años.

El bogotano también habló sobre la dificultad de competir encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar: “En Bogotá es difícil jugar, hay momentos en los que es inevitable jugar mal por la altura, pero me gusta mucho (…) Ya sacamos dos partidos, ahorita viene el tercero. Los veo todos como finales, así que espero estar a la altura mentalmente”.

El rendimiento de Mejía en momentos clave fue determinante, pues conectó 13 aces frente a los 8 de su rival y salvó 5 de 6 puntos de quiebre enfrentados, una efectividad del 83% en break points salvados. Además, ganó el 76% de los puntos disputados con su primer servicio, clave en los games decisivos.

Con este triunfo, Mejía se instala entre los ocho mejores del KIA Open Bogotá 2026 y mantiene viva la representación colombiana en el cuadro principal. Su rival en cuartos de final será el argentino Hernán Casanova, número 409 del ranking ATP. Se han enfrentado en dos oportunidades, con una victoria para cada uno.

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