El tenista colombiano Nicolás Mejía jugará por primera vez el cuadro principal de Wimbledon

Nicolás Mejía, tenista profesional colombiano. Foto: Oficina de

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El tenista bogotano Nicolás Mejía hizo historia este jueves al clasificarse por primera vez en su carrera al cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Se unió al selecto grupo de colombianos que han disputado el main draw del prestigioso torneo que se disputa en el All England Club.

El camino de Mejía en las qualies comenzó con una victoria sobre el portugués Henrique Rocha —n.° 122 del ranking ATP— por 6-4, 6-7(8) y 6-2, en poco más de dos horas y media. En semifinales derrotó al brasileño Gustavo Heide —n.° 138 del escalafón— con parciales de 6-4 y 6-3.

En la final de la ‘qualy’, Mejía despachó a Tristan Schoolkate con un triple 6-4 y sin ceder un solo set en el partido decisivo. El australiano, ubicado en el puesto n.° 147 del ranking ATP, era la 28.ª cabeza de serie del cuadro clasificatorio; los dos ya se conocían bien, con un triunfo cada uno en sus antecedentes previos.

En la clasificación ATP más reciente, el tenista colombiano figura en la posición n.° 165 del mundo. Su mejor ranking histórico fue el n.° 150, que alcanzó en abril de 2026 tras coronarse campeón del Challenger de San Luis de Potosí, en México, su cuarto título en esa categoría. No es exagerado decir que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

“La carrera de un tenista profesional es de ir alcanzando metas y logros poco a poco. Unos antes que otros, y unos se demoran más en conseguir los sueños. Claramente, Wimbledon para mí ha sido el torneo con el que más he soñado, y que sea este mi primer Grand Slam donde clasifico es demasiado especial”, comentó Mejía en diálogo con Match Tenis.

El cuadro principal de Wimbledon arranca el próximo lunes 29 de junio y se extenderá hasta el domingo 12 de julio. Mejía, de 26 años, llegará al All England Club junto a las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango, quienes ya tenían garantizada su presencia en el cuadro femenino.

En la rama masculina, el italiano Jannik Sinner parte como favorito en Wimbledon ya que es el vigente defensor del título. También destacan el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic, que busca su 25.º Grand Slam. La baja del español Carlos Alcaraz deja el cuadro más abierto.

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