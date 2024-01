“El último día ya estaba por tirar la toalla”, así terminó el Dakar Javier Vélez

Francisco J. Vélez, piloto colombiano en el Rally Dakar 2024 Foto: Hugo Caro

Yanbu, Arabia Saudita - Fueron 20 días y hoy termina otro Rally Dakar, ¿cómo se siente?

Un Dakar más, es el cuarto y me había prometido hacer al menos cinco. Ya cansados los últimos dos días, eso se va sintiendo. Va llegando el cansancio, pero muy contentos de haber terminado. Tuvimos muchos problemas con el coche en cinco o seis de las etapas, muchos, demasiados problemas.

Cuando el carro estaba funcionando bien, estuvimos en el puesto quince, los últimos dos días logramos subir al treinta y volvimos a bajar al veintiuno. O sea que estamos satisfechos del trabajo hecho.

Hábleme más de esos problemas del carro.

Yo el último día ya estaba por tirar la toalla y dije que llamaran un cura, una bruja, un adivino, un sacerdote y un psiquiatra. Los mecánicos también estaban locos y lo buscaban por allí, por allá, y era un problema electrónico. El carro se paraba y no quería andar, a veces cada tres kilómetros, a veces cada cinco, él prendía cada que uno prendía, pero se moría a los tres kilómetros o a los veinte. Así hicimos cuatro o cinco etapas con el carro fallando porque no le podían encontrar el problema.

La primera vez que corre con otro copiloto, ¿cómo les fue con Gastón (Mattaruco)?

Siempre corro con Mateo Moreno, pero este año no pudo por temas familiares. Nos fue bien, pues es muy del estilo que me gusta a mí de copilotos. Son muy parecidos en manejo, en mecánica, en conocimientos, en navegación son parecidos. Entonces, si me dice que cuál es mejor, no puedo decidir porque me parecen similares.

Fueron tres semanas durmiendo todos los días en el bivoauc, con frío o con sol, como ahora en Yanbu. ¿Cómo está el cuerpo?

Yo creo que maltratados, ahora a descansar dos o tres días, pero uno digamos que está acostumbrado a estas cosas.

¿Qué le pasa por la cabeza después de la tercera hora manejando?

Que ojalá no nos vamos a encontrar un accidente, que no nos vamos a accidentar. Hay que estar muy pilas con el coche y con la navegación, es vital porque si no ves un hueco, un bache, alguna cosa te puede matar fácilmente.

¿Qué se viene para usted este año?

Pienso correr dos, tres carreras. Pienso correr Portugal, ir a Argentina a correr Ruta 40, de pronto Marruecos y volver a final de año a mi quinto Dakar si la salud me acompaña y si Dios nos deja.

Brabec domina las motos y Branch se trepa solo al segundo puesto

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) se adjudicó este viernes su segundo Dakar en una aventura de dos semanas en la que domó el desierto, sometió al botsuano Ross Branch (Hero), que acabó segundo, y fue eliminando uno a uno a sus rivales para volver a ganar el rey de los rallies.

Brabec, que ya venció en 2020 en el primer rally en Arabia Saudí, se impuso sobre con más de diez minutos de ventaja sobre Branch, que desafió a las motos Honda y superó al español Tosha Schareina (Honda), al chileno Nacho Cornejo (Honda) y al francés Adrian van Beveren (Honda), pero no pudo hacer lo propio con el motorista californiano, líder durante toda la segunda semana.

Así, el podio de la clasificación general terminó este viernes con Brabec como primero, Branch segundo y el francés Adrien van Beveren (Honda) tercero, a pesar de los intentos del galo por cambiar su puesto por el botsuano en la etapa final.

Sin embargo, pese a recuperar casi tres minutos durante la etapa, el hecho de que Branch estuviera abriendo pista le proporcionó al africano una bonificación de un segundo por cada kilómetro siendo primero, lo que le otorgó casi tres minutos que dejaron al botsuano segundo, con algo más de minuto y medio sobre el francés.

“Terminar en el podio siempre fue el objetivo y hoy es un sueño hecho realidad. Estoy realmente encantado de lograr este objetivo para Hero. Tenemos más trabajo por hacer para dar el siguiente paso, así que lo esperamos con ansias el próximo año”, afirmó el botsuano, que terminó la carrera como único corredor del equipo indio.

La etapa, de 174 kilómetros y que fue un paseo triunfal para Brabec, terminó con victoria del argentino Kevin Benavides (KTM), con un minuto de ventaja sobre Toby Price (KTM) y algo más sobre su hermano Luciano (Husqvarna), repitiendo exactamente las mismas posiciones del podio de la edición pasada, aunque en este caso para la última jornada del Dakar 2024.

