Elías del Valle, el arquitecto de la gloria del patinaje colombiano

Mánager de la Selección Colombia de patinaje de velocidad Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Colombia es sin lugar a dudas la potencia mundial del patinaje de velocidad. Estar en lo más alto es el fruto de un trabajo mancomunado, pero si hay un nombre que a lo largo de todos estos años de éxito ha estado siempre presente, ese es el de Elías del Valle, el seleccionador nacional.

Del Valle nació en Cartagena hace 57 años y creció en el barrio Blas de Lezo. Cuando niño jugó béisbol, pero fue sobre ruedas que encontró su verdadera pasión. En las pistas no lo hizo mal, pero cuando dejó los patines y se volvió entrenador encontró su lugar...