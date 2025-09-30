Logo El Espectador
Elías del Valle, el arquitecto de la gloria del patinaje colombiano

El entrenador cartagenero, reciente campeón en China, lleva más de dos décadas guiando a la selección que domina el mundo sobre ruedas.

Daniel Bello
30 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Mánager de la Selección Colombia de patinaje de velocidad
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Colombia es sin lugar a dudas la potencia mundial del patinaje de velocidad. Estar en lo más alto es el fruto de un trabajo mancomunado, pero si hay un nombre que a lo largo de todos estos años de éxito ha estado siempre presente, ese es el de Elías del Valle, el seleccionador nacional.

Del Valle nació en Cartagena hace 57 años y creció en el barrio Blas de Lezo. Cuando niño jugó béisbol, pero fue sobre ruedas que encontró su verdadera pasión. En las pistas no lo hizo mal, pero cuando dejó los patines y se volvió entrenador encontró su lugar...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

