Emiliana Arango consiguió tremenda victoria contra Venus Williams en WTA 1000 de Cincinnati

Emiliana Arango, una de las mejores raquetas de Colombia. Foto: Vía X

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La colombiana Emiliana Arango asestó una contundente derrota este viernes a Venus Williams en la primera ronda del torneo WTA 1000 de Cincinnati, impidiendo que la icónica tenista estadounidense lograra su primera victoria del año.

Arango, número 95 del ránking mundial, zanjó el choque por un doble 6-2 en sólo 66 minutos de juego bajo un potente sol en Cincinnati (estado de Ohio).

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Williams, de 46 años, ya cayó en las últimas semanas en sus estrenos del WTA 500 de Washington y el WTA 1000 de Toronto y cuenta por derrotas sus 11 partidos jugados esta temporada en individuales.

La ganadora de siete títulos de Grand Slam tiene previsto regresar a la cancha de Cincinnati para competir en los dobles femeninos en un reencuentro con su hermana Serena Williams, quien salió recientemente de su retiro.

Las Williams, que han ganado 14 trofeos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas, no compiten juntas desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Frente a Arango, 21 años más joven, Williams no pudo imponer su poderoso saque y se condenó con un total de 40 errores no forzados, por 9 de la colombiana.

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“Se sintió tan surrealista. Cuando salió el sorteo pensé que era tan emocionante tener esta oportunidad”, declaró Arango, quien no había nacido cuando Williams alzó su primer trofeo de Grand Slam en 2000 en Wimbledon.

“De niña siempre la veía en la televisión, y ahora poder jugar contra ella es realmente una locura”, recordó.

Arango, que venció a la argentina Nadia Podoroska en la fase de clasificación, chocará en segunda ronda con la estrella polaca Iga Swiatek, flamante campeona el jueves del WTA 1000 de Toronto.

Swiatek, como el resto de las cabeza de serie, está exenta de disputar la ronda inicial del último gran torneo antes del Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

En otro de los cruces de primera ronda, la española Jessica Bouzas superó a la húngara Anna Bondar por 6-3 y 7-6 (7/5) y se medirá en la siguiente fase a la checa Katerina Siniaková.

Báez le remontó a Dimitrov

En el torneo masculino, de nivel Masters 1000, el argentino Sebastián Báez dio cuenta del veterano jugador búlgaro Grigor Dimitrov, campeón de la edición de 2017.

Báez, número 53 de la ATP, levantó varias importantes desventajas hasta tumbar a Dimitrov (138º) por 1-6, 6-3 y 6-4.

El argentino no solo igualó el primer set en contra sino que se sobrepuso después a la ventaja de 4-1 que llegó a tener en la última manga Dimitrov, de 35 años.

Báez puso pie por tercer año consecutivo en la segunda ronda de Cincinnati. Su rival será la promesa estadounidense Learner Tien, que viene de ser semifinalista esta semana en el Masters 1000 de Montreal.

Otros dos argentinos siguieron sus pasos, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti.

El hermano menor de Francisco Cerúndolo batió al estonio Mark Lajal por doble 6-4 y disputará la segunda fase ante el francés Arthur Rinderknech.

El veterano Trungelliti, de su lado, superó al serbio Hamad Medjedovic por 7-5 y 7-6 (7/2) y ahora le espera otro antiguo campeón, el ruso Daniil Medvedev.

El tenis sudamericano también celebró el pase del paraguayo Daniel Vallejo, que apeó al francés Kyrian Jacquet por 6-2 y 6-4.

Vallejo, número 70 de la ATP, es el segundo tenista paraguayo en ganar su debut en Cincinnati, tras Francisco González, y ahora se medirá con el monegasco Valentin Vacherot.

En cambio, el colombiano Nicolás Mejía cayó por 7-6 (7/5) y 6-0 frente al australiano Adam Walton.

Dos españoles, Daniel Mérida y Pablo Carreño, se metieron también en la segunda ronda con triunfos ante el croata Marin Cilic y el checo Tomás Machác.

El sábado entrarán en acción los dos principales favoritos al título. El serbio Novak Djokovic enfrentará al argentino Thiago Tirante y el alemán Alexander Zverev al británico Cameron Norrie.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los jefes del circuito masculino, causaron baja en Cincinnati para intentar recuperarse a tiempo de sus lesiones antes del US Open, último Grand Slam del año.

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