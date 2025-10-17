Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Emiliana Arango: los sueños y aspiraciones de la mejor tenista de Colombia

La tenista se refirió a su temporada, su ascenso en el escalafón de la WTA y los retos que tiene por delante, tras el mejor año de su carrera. 

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
17 de octubre de 2025 - 12:56 p. m.
Emiliana Arango, la mejor raqueta del país.
Emiliana Arango, la mejor raqueta del país.
Foto: EFE - WU HAO

Hace un par de semanas, en plena final del WTA de Guadalajara, a Emiliana Arango el cuerpo le pidió detenerse. Había pasado la noche enferma, deshidratada, sin poder dormir ni comer, pero aquella tarde la colombiana decidió salir a la cancha. No podía evitarlo: era una de las finales más importantes de su carrera, la culminación de una semana brillante y, sobre todo, la primera final profesional de la joven estadounidense Iva Jovic, de apenas 17 años. 

“Sentía que no podía simplemente no presentarme. Pensaba en la gente que me apoyó toda la...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Emiliana Arango

WTA

WTA Guadalajara

Tenis Colombiano

Ranking WTA

Escalafón WTA

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.