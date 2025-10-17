Emiliana Arango: los sueños y aspiraciones de la mejor tenista de Colombia

Emiliana Arango, la mejor raqueta del país. Foto: EFE - WU HAO

Hace un par de semanas, en plena final del WTA de Guadalajara, a Emiliana Arango el cuerpo le pidió detenerse. Había pasado la noche enferma, deshidratada, sin poder dormir ni comer, pero aquella tarde la colombiana decidió salir a la cancha. No podía evitarlo: era una de las finales más importantes de su carrera, la culminación de una semana brillante y, sobre todo, la primera final profesional de la joven estadounidense Iva Jovic, de apenas 17 años.

“Sentía que no podía simplemente no presentarme. Pensaba en la gente que me apoyó toda la...