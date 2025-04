Emiliana Arango y una dolorosa eliminación en la Copa Colsanitas 2025

Emiliana Arango, en la Copa Colsanitas de Bogotá. Foto: Copa Colsanitas, cortesía para prensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La colombiana Emiliana Arango, una de las favoritas al título en la Copa Colsanitas WTA 250 de Bogotá, sufrió una dolorosa eliminación en su debut este martes.

La cuarta preclasificada del torneo y número 84 del ranking mundial cayó por doble 6-3 ante la rumana Patricia Maria Țig, quien ocupa la casilla 243 de la WTA y entró al cuadro principal de manera inesperada tras la baja por fiebre de la italiana Lucrezia Stefanini.

Arango, que venía de ser subcampeona en el WTA 500 de Mérida, no encontró comodidad en la cancha y dejó escapar una oportunidad clave frente a su público.

Patricia Maria Tig (243) 🇷🇴 , quien entró como Lucky Loser tras la baja por fiebre de Lucrezia Stefanini vence a la colombiana Emiliana Arango 3-6,3-6.



Espera rival entre la colombo estadounidense Julieta Pareja o la colombiana María José Sánchez. pic.twitter.com/iM5WmmPVEd — Oscar Perdomo (@OscarPer27) April 1, 2025

El desarrollo del partido fue frustrante para la colombiana, que no logró imponer su ritmo en ningún momento del encuentro. Tig aprovechó y se mostró sólida desde el fondo, mientras Arango acumulaba errores no forzados y cedía sus turnos de servicio con facilidad. La antioqueña, que llegaba con confianza por su buen presente, no pudo contener la presión y se despidió temprano de un torneo en el que tenía grandes expectativas de llegar lejos.

María Camila Osorio hizo la tarea

A primera hora, María Camila Osorio, defensora del título y número 54 del mundo, tuvo un sólido debut al vencer a su compatriota Mariana Isabel Higuita con parciales de 6-0 y 6-1.

Osorio, máxima favorita del cuadro, avanzó a segunda ronda y ahora espera por la ganadora del duelo entre la estadounidense Emina Bektas y la colombiana María Torres Murcia.

La raqueta número uno del país ratificó su favoritismo en una jornada marcada por la inesperada caída de Arango.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador