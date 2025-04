Empieza este sábado la Superliga Bogotana de Voleibol

Los campeones de la última edición. Foto: Oficina de prensa

La quinta edición de la Superliga Bogotana de Voleibol comenzará este sábado 5 de abril en el Parque Recreodeportivo El Salitre, donde se disputarán los partidos cada fin de semana hasta finales de agosto.

Según informó la oficina de prensa del evento, “participarán 18 equipos en las ramas masculina y femenina, con presencia de jugadores que han integrado la selección de Colombia y cuentan con experiencia internacional”.

Como explicaron los organizadores, “Power y Zion llegan como los campeones defensores en las categorías femenina y masculina, respectivamente”. Además, el certamen contará con “jueces calificados y nuevas marcas patrocinadoras, entre ellas Electrolit y Mikasa”, esta última como balón oficial del torneo. La bolsa de premios para este año será de 30 millones de pesos.

De acuerdo con la prensa del evento, los encuentros de la primera fecha se jugarán entre el 5 y 6 de abril.

El sábado se enfrentarán Kuppa vs. Master Voley (1:30 p.m.), Ecopetrol vs. Cedro F (3:30 p.m.), Zion vs. Ónix (5:30 p.m.) y Cajicá Activa vs. Karma (7:30 p.m.).

El domingo, los partidos serán Dragons vs. CVJ (1:30 p.m.), Wizard vs. Power (3:30 p.m.), Dark Side vs. Life Volley (5:30 p.m.) y Cedro M vs. Colombia Más (7:30 p.m.).

