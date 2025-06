Empieza la gira de la selección de Colombia en China: ¿qué partidos jugará?

La selección de Colombia, en su partida rumbo a China. Foto: Fecolcesto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección masculina de baloncesto de Colombia ya llegó a Asia y está lista para disputar el Torneo Internacional Cuatro Naciones en Zhuji, China.

Aunque no se trata de un torneo oficial, ni viajó el equipo principal que afrontará la AmeriCup de agosto en Nicaragua, la expedición liderada por el entrenador Iván García llegó al gigante asiático con el objetivo de representar al país en el primer fogueo internacional de una nueva camada. Esta gira puede definir los últimos cupos del equipo nacional para el torneo continental y, sobre todo, abrir caminos para el futuro del baloncesto colombiano.

“El reto es llevar los procesos metodológicos que hemos trabajado o que hemos desarrollado en la liga profesional de Colombia, y ponerlos a la par del contexto internacional”, le dijo a El Espectador el coach García, quien supo ser campeón en la Liga Profesional con Caribbean Storm de San Andrés y hoy lidera esta expedición como encargado por el entrenador del equipo principal, Tomás Díaz.

“No es el mismo contexto que el de la liga, eso lo tenemos claro, pero si generamos una metodología en la detección de talento, en la escogencia de jugadores, en la planificación de sus métodos y mecanismos de entrenamiento, vamos a lograr de manera muy rápida avanzar y evidenciar ese avance de manera significativa”, le dijo a este diario.

Zhuji, Montenegro y Egipto: el primer test

Colombia jugará los días 27, 28 y 29 de junio frente a las selecciones de Egipto y Montenegro, además del Zhuji Basket Club, en dos escenarios de alto nivel: el coliseo de la Universidad Agrícola de Zhejiang y el Hailiang Foreign High School. Esta gira de desarrollo se extenderá hasta el 15 de julio y, según la Federación Colombiana de Baloncesto, “forma parte de la planificación estratégica para fortalecer el fogueo internacional y el proceso competitivo previo al AmeriCup”.

Este viaje internacional se da después de que el año pasado una noticia golpeara fuerte al básquet nacional, cuando una selección falsa se hizo pasar por un equipo oficial y viajó a representar al país en un torneo en Rusia. La noticia le dio la vuelta al mundo y marcó un precedente.

“Eso que ocurrió en Rusia no nos cayó muy bien, no fue algo bien recibido. Ese es uno de los grandes aspectos en los cuales enfocamos la responsabilidad que llevamos como hombres, de tener una representación que no solo sea digna: tiene que ser una representación honorosa, una representación que marque una pauta en el crecimiento que ha tenido Colombia”, dijo el entrenador García.

Y añadió: “Sabemos que tenemos un cúmulo de talento atlético, pero necesitamos desarrollar una estructura que pueda coger ese talento, juntarlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio de nuestra selección”.

Jóvenes talentos y radar abierto

El objetivo, más allá del resultado, es evaluar jugadores y consolidar un grupo con visión de futuro. Entre los convocados hay dos nombres que llaman especialmente la atención por su proyección internacional: Luis Fernando Finol Arroyo, que juega en la NBA Academy de Estados Unidos, y Nicolás Alexander Acosta Saez, que juega en Union County College. Sobre ellos, García afirma: “Son chicos que están mostrando el desarrollo que nosotros queremos, ese punto de inicio. Y lo más importante es que han manifestado ese deseo de poder estar en la selección. En tiempos anteriores eso no generaba tanto gusto para los deportistas que estaban en Estados Unidos. En este momento sí. Hay algunos que no pudieron venir, pero que quieren estar. De hecho, recibimos mensajes de Jaret Teheran Valencia, el hijo de Álvaro Terán, que nos dijo: ‘Estoy a su disposición’”.

El entrenador también subraya que el “radar está muy amplio” y que están buscando incluso “aquellos jugadores que tienen nexos o posibilidades de tener nacionalidad colombiana aunque no hayan venido al país, pero que tienen un vínculo por padre o madre”.

Minota, Valencia, Blanco: los nombres de la liga

La gira también permite evaluar a los mejores talentos jóvenes de la liga nacional, como Sebastián “El Piti” Valencia, figura en Caimanes del Llano, o Darwin Blanco, quien tuvo su mejor temporada con Piratas de Bogotá. “Son chicos que queremos mirar y poner a competir de manera inmediata”, apunta García. También están Alejandro Minota, que viene de jugar en el exterior, y otros nombres destacados como Juan José Lozano y Andrés Mauricio Salazar.

De esta gira podrían salir tres o cuatro jugadores que completen la nómina para el torneo continental. García lo dice con franqueza: “La idea es que de aquí puedan salir algunos tres o cuatro chicos que puedan estar con el grupo principal en la Americup”.

Un cuerpo técnico conectado

García asume este proyecto como parte de un engranaje en evolución dentro del cuerpo técnico de la selección. “En estos momentos el coach Guillermo Moreno dio desde el año pasado un paso al costado por diferentes situaciones de orden personal. Tomás Díaz venía haciendo fila desde hace tiempo. Y hemos generado un proceso evaluativo desde lo que tuvimos con Guillermo, que fue muy valioso. El aporte y la dinámica de juego que maneja Tomás, y el manejo de grupo, esa sinergia, la estamos trayendo a este equipo”.

Según el entrenador, esta gira no solo responde a una necesidad táctica inmediata, sino que hace parte de una visión a mediano plazo: “Tácticamente, estamos muy alineados, generando un proceso de trazabilidad entre lo que se está estructurando en la selección mayor, en esta selección que vamos a llevar a China y en las selecciones menores. De esa manera, estamos augurando que en un corto o mediano tiempo ya vamos a tener una identidad unificada de trabajo y unas selecciones que con esa identidad van a estar arriba en los torneos internacionales”.

La otra batalla: hacer crecer la liga

El fondo de todo este proceso es más amplio. Para que Colombia crezca como potencia regional necesita fortalecer su liga. “El sueño de todos nosotros es una liga más larga, que pueda tener un desarrollo de los jugadores a nivel profesional”, advierte García. “Porque al tener esos episodios tan cortos, los jugadores no se dedican al 100 % al baloncesto. Sé que desde la Federación y desde la División Profesional de Baloncesto hay voluntad, pero necesitamos concretar con la llegada de la empresa privada y de los aportes públicos”.

La meta es clara: “Queremos una gran cantera como la tiene Argentina, como la tiene Brasil. Son ligas de ocho o nueve meses. Tenemos que enfocarnos en el producto nacional, en el producto que tenemos a nivel local, y desde ese producto poder sumar todos aquellos talentos”.

Una gira para mirar más lejos

Durante tres semanas, la selección recorrerá diversas ciudades del gigante asiático. Tras Zhuji y el torneo inicial, el equipo pasará por Nanjing, Shandong, Jiaozuo, Leshan y Yulin. En ese camino enfrentará no solo a Montenegro y Egipto, sino también a clubes de la liga profesional china (CBA), como Shandong y Sichuan, y tendrá un cierre de lujo ante Serbia.

No será fácil. Pero como bien lo resume García, “la responsabilidad que llevamos no es solamente competir: es construir una selección que crezca, que represente con honor y que abra la puerta para los que vienen”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador