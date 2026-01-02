En año de Mundial, Colombia está lista para los retos deportivos del 2026

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, referentes de la selección. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El panorama del deporte colombiano para 2026 está bastante claro, y estará determinado por tres ejes muy definidos. El primero funciona como un auténtico agujero negro que absorbe casi toda la atención: el Mundial de Fútbol 2026. No es solo porque se trate del mayor evento deportivo del planeta, sino porque Colombia estará presente con su selección nacional. La Copa del Mundo siempre marca el pulso del año deportivo, pero cuando juega Colombia el impacto se multiplica: condiciona agendas, debates públicos, inversiones privadas y hasta la...