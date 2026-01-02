Logo El Espectador
En año de Mundial, Colombia está lista para los retos deportivos del 2026

Aunque los focos del país, principalmente, estarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, otros retos de los atletas colombianos concentrarán la atención de los aficionados del deporte en 2026.

Fernando Camilo Garzón
02 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, referentes de la selección.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El panorama del deporte colombiano para 2026 está bastante claro, y estará determinado por tres ejes muy definidos. El primero funciona como un auténtico agujero negro que absorbe casi toda la atención: el Mundial de Fútbol 2026. No es solo porque se trate del mayor evento deportivo del planeta, sino porque Colombia estará presente con su selección nacional. La Copa del Mundo siempre marca el pulso del año deportivo, pero cuando juega Colombia el impacto se multiplica: condiciona agendas, debates públicos, inversiones privadas y hasta la...

