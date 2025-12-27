“En Colombia me siento como en casa”: David Alonso

El piloto colombiano David Alonso tuvo un primer año destacado en Moto2. Foto: EFE - Ana Escobar

Hay una Colombia que crece fuera de sus fronteras. David Alonso nació en España, pero corre para la bandera del país de su madre. El año pasado la llevó a lo más alto del podio en Moto3 y este 2025 le dio al país del Sagrado Corazón su primera victoria en Moto2.

Alonso, de apenas 19 años, hizo que un país acostumbrado a ver ciclistas se animara a entender cómo funciona otro deporte sobre dos ruedas. El motociclismo volvió a ser parte de la agenda deportiva no solo porque los colombianos encontraron un representante en una de sus categorías,...