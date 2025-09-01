En imágenes: deportistas colombianos protestaron por reducción de su presupuesto

Este lunes, atletas, entrenadores y dirigentes de todo el sistema deportivo nacional, olímpico y paralímpico, se concentraron en la Plaza de Bolívar para reclamarle al gobierno de Gustavo Petro por la reducción de casi el 70% de su presupuesto para 2026, prevista en la nueva Ley de Financiamiento. La protesta contó con la participación de medallistas olímpicos como Jeison López, Carlos Ramírez o Mari Leivis Sánchez; medallistas paralímpicos, como Erica Castaño, Moisés Fuentes y Fabio Torres; exdeportistas, ahora dirigentes, como Fabiola Zuluaga y Javier Suárez, y altos mandos del deporte colombiano como el presidente del Comité Olímpico nacional, Ciro Solano.