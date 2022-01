“En los Olímpicos de Pekín, mi vida cambió por completo”

Vengo de Jamaica, por lo que no tengo experiencia en deportes de invierno. No me gusta el frío, prefiero el calor. Aparte del atletismo, los únicos deportes que he practicado son el críquet y algo de fútbol. No me suelen llamar la atención los Juegos Olímpicos de Invierno, pero no pienso perderme los de Beijing 2022 el mes próximo.