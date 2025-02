EN VIVO | Colombia le gana a Chile en las eliminatorias a la Americup

Colombia viene de ganarle a Chile en la pasada ventana de las eliminatorias a la Americup. Foto: FIBA

Colombia enfrenta a Chile en el Coliseo Evangelista Mora de Cali en un partido clave por la clasificación a la AmeriCup 2025. El equipo dirigido por Tomás Díaz buscará aprovechar su localía y el apoyo de la afición para asegurar su boleto al torneo continental.

Con una defensa intensa y transiciones rápidas, la selección nacional intentará imponer su ritmo ante un conjunto chileno que llega con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea. Un triunfo esta noche le daría tranquilidad a Colombia antes del cierre del clasificatorio contra Argentina.

🇨🇴 ¡HOY JUEGA COLOMBIA! 🇨🇴



Si estás en Cali, te esperamos en el Evangelista, si estás en el resto del país o en el exterior, esperamos tu apoyo y mejor energía 🔥



— DPB Colombia (@DPB_Colombia) February 20, 2025

Siga el minuto a minuto del partido entre Colombia y Chile

2Q ⏱️ 10:00 | 🟡🟡 COL 40-25 CHI 🔴🔴 | Ya se juega el segundo cuarto. Colombia buscará mantener su buena ventaja.

1Q ⏱️ 00:00 | 🟡🟡 COL 40-25 CHI 🔴🔴 | Terminó el primer cuarto. Colombia lidera con muchísima ventaja en un gran partido de la selección. El equipo nacional ha estado letal desde el perímetro, con mucha eficiencia en los triples, y una sólida defensa en su zona.

La mayor diferencia del primer cuarto fue de 15 puntos y los colombianos dominaron el marcador por casi nueve minutos de los 10 que duró el primer juego.

¡ROBO, PUNTOS Y FALTA A FAVOR! 🔥



🇨🇴 Romario Roque tuvo una jugada clave ante Chile 🇨🇱 en los primeros minutos del primer cuarto.#AmeriCupEnDSPORTS pic.twitter.com/V8YEQoawMg — DSPORTS (@DSports) February 21, 2025

Romario Roque lidera con 16 puntos entre los mejores anotadores, Juan Tello ha tomado tres rebotes y lidera en esa estadística. Hansel Atencia ha sido el mayor asistido con tres y Tello también lidera los robos con uno. Colombia lidera todos los datos. Solo tuvo cuatro fallos.

1Q ⏱️ 03:00 | 🟡🟡 COL 30-19 CHI 🔴🔴 | Colombia saca ventaja en las dos zonas de la cancha y mantiene la distancia con una ventaja arriba de los 10 puntos. Romario Roque ya lleva 19 puntos, mientras que por Chile lidera la anotación Ignacio Carrión con seis puntos.

1Q ⏱️ 04:00 | 🟡🟡 COL 21-12 CHI 🔴🔴 | Colombia llega a 12 de ventaja sobre Chile, la mayor ventaja hasta ahora. Chile achicó rápido, pero el dominio local es total. Andrés Ibargüen y Juan Diego Tello también están siendo claves en las dos zonas.

1Q ⏱️ 05:00 | 🟡🟡 COL 21-12 CHI 🔴🔴 | ¡Romario Roque está siendo el mejor de Colombia desde el triple. Gran rendimiento de la selección en el arranque, que ya casi le saca 10 puntos a los chilenos. Roque ya suma 12 puntos.

1Q ⏱️ 08:00 | 🟡🟡 COL 11-8 CHI 🔴🔴 | Tras los dos primeros minutos, Colombia toma la primera gran ventaja con una distancia de cinco puntos. La selección ya pasó la cifra de los 10 puntos, con Romario Roque como su primer líder anotador, pues lleva seis puntos.

1Q ⏱️ 10:00 | 🟡🟡 COL 0-0 CHI 🔴🔴 | ¡Balón al aire en Cali! Colombia y Chile juegan en el Evangelista Mora. Partido que es casi una final por un cupo en la Americup.

Aunque se esperó hasta el último momento, Colombia no podrá tener por lesión a Braian Angola, su principal figura. Baja sensible para la selección, que no tendrá a su mejor lanzador y una pieza clave en ofensiva.

La sorpresiva derrota de Argentina 67-64 ante Venezuela ha cambiado el panorama del Grupo A, dejando abierta la lucha por la clasificación a la AmeriCup 2025.

Venezuela 🇻🇪 venció como local a Argentina 🇦🇷 67 a 64 y se mantiene con vida en el grupo A de las clasificatorias @AmeriCup, Yohanner Sifontes 16 pts, 4 reb, 2 asist, David Cubillán 15 pts, en el equipo argentino Nicolás Brussino 12 pts, 4 reb, Juan Fernández 10 pts, 12 reb pic.twitter.com/Bopq97wffC — Fer Martínez Larrosa (@fermartinezlar) February 21, 2025

Para Colombia, este resultado significa que una victoria ante Chile lo dejaría en una posición favorable, sumando 8 puntos y dependiendo solo de sí mismo en la última jornada. Además, si la selección de Tomás Díaz logra vencer a Argentina en el cierre del clasificatorio, podría incluso terminar como líder de grupo con 10 puntos, siempre que la albiceleste caiga nuevamente ante Venezuela. Sin embargo, el escenario también presenta riesgos: si Colombia pierde ante Chile, quedaría obligado a vencer a Argentina y esperar que Venezuela no gane ambos partidos para evitar un cuádruple empate que complicaría su clasificación.

El partido entre Colombia y Chile se jugará este jueves 20 de febrero en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, a partir de las 8:40 p.m. La transmisión estará a cargo de DirecTV, que emitirá el encuentro en sus canales deportivos y plataformas digitales.

