Ceremonia del Deportista del Año en vivo: Willigton Ortiz, premio Vida y Obra

Willington Ortíz, referente del fútbol colombiano, recibió el premio Vida y Obra del Deportista del Año 2023. Foto: El Espectador

Colombia celebra este lunes a sus atletas más destacados en el tradicional premio al Deportista del Año 2023. Los héroes populares que llevan la bandera de Colombia en alto por todo el planeta y exhiben lo mejor de nuestro país.

Mire: Deportista del Año de El Espectador y Movistar: hora y dónde verlo en vivo

La ceremonia de premiación de El Espectador, en alianza con Movistar, se realiza desde 1960, cuando el entonces editor de deportes de este diario, Mike Forero Nougués, ideó el concurso.

Además de los homenajes, el periódico reconocerá a los mejores deportistas convencionales y paralímpicos, así como a los entrenadores y dirigentes más destacados del año. Así avanza la ceremonia.

Mire en vivo: la ceremonia del Deportista del Año 2023

Este antioqueño de 52 años hace 23 es el técnico de la Selección Colombia de Ciclismo de Pista y ha ganado más de 25 medallas mundiales.

“Agradezco por este premio. Creo que el deporte es la única situación en donde el ser humano se nivela. Competimos contra duques y contra principes, pero cuando estamos en la cancha, todos somos iguales”, dijo.

El béisbol es uno de los deportes más queridos en el caribe colombiano y en general por todo el pueblo colombiano.

Después de siete participaciones en los Panamericanos, este año llegó la presea dorada para los nacionales, quienes, según los expertos, son una generación dorada que promete más medallas y carreras bañadas en oro.

“Muchas gracias a El Espectador y Movistar. Estamos orgullosos de representar a Colombia. Estamos contentos porque se logró el objetivo después de tantos años. Esperamos que el béisbol en Colombia siga creciendo. Mis felicitaciones a todos los deportistas”, aseguró Dilson Herrera.

Esta valiente judoca vallecaucana, de 24 años, múltiple campeona, seguramente seguirá bañando de oro a Colombia en los años venideros y demostrando un gran espíritu deportivo, como lo hizo en los Juegos Panamericanos, cuando auxilió a su rival, cargándola porque no podía salir de la arena por sus propios medios, después de perder con la colombiana y tener una lesión en su rodilla.

Su acto de compañerismo le dio el reconocimiento de todo el mundo deportivo y le otorgaron el premio Juego Limpio de los Panamericanos.

Este joven de apenas 17 años nació en Madrid, España, pero corre en el Campeonato Mundial de Moto 3 con la nacionalidad de su madre, una mujer de Bucaramanga.

Debutó apenas este año y ya tiene cuatro victorias bajo sus hombros, poniendo su nombre al lado del rótulo del mejor debutante.

“Es un reconocimiento de un alto nivel. Me siento muy agradecido de que me hayan nominado. No me lo esperaba, estoy sorprendido. Me da mucha pena no poder asistir, pero estoy agradecido y ojalá que nos encontremos pronto. Este premio me impulsa a seguir”, aseguró Alonso.

Esta joven, de apenas 20 años, oriunda de Valledupar, es la única atleta en lograr el oro en todas las competencias del ciclo olímpico. Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Sudamericanos Asunción 2022, Centroamericanos y del Caribe en El Salvador 2023 y Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Seguramente será una deportista que dará mucho de qué hablar en los Olímpicos París 2024 y seguir celebrando con el sombrero vueltiao sobre su cabeza.

Willington Ortiz, un tumaqueño de 71 años, que buena parte de los colombianos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. Campeón seis veces del Fútbol Profesional Colombiano, cuatro con América y dos con Millonarios. Justamente con el equipo azul comenzó a trabajar este mismo año para transmitirle a las nuevas generaciones todo su conocimiento y experticia en el deporte más popular del mundo.

“Le agradezco a don Fidel, a Movistar y El Espectador. Me siento muy feliz y muy contento por este trofeo”, aseguró Ortiz en la ceremonia.

El presidente del Comité Paralímpico Colombiano fue reconocido con el premio al mejor dirigente deportivo de 2023.

“El experimentado dirigente vallecaucano ha sido uno de los artífices del gran desempeño de la delegación colombiana en cuanto torneo internacional y mundial participa, este año, especialmente, en los Juegos Parapanamericanos”, se anunció en la ceremonia.

“Es la tercera vez que gano este reconocimiento, que es una oportunidad única para mostrar la cara del paralímpismo ante el mundo”, dijo el presidente.

Rafael Cerro es el primer galardonado de la mañana. El cartagenero se llevó la presea dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, después de una dura competencia en la halterofilia. El Deportista del Año lo reconoce con su premio de Tenacidad.

Mire: Deportista del Año 2023: conversación con los protagonistas

“Estaba muy concentrado y no estaba contando. Mi entrenador me dijo uno y ganamos. Y se me quedó en la cabeza, porque yo creí que ese era el último. Y cuando volví tras bambalinas, mi equipo me dijo que todavía me quedaba uno”, dijo Rafael Cerro al ser reconocido.

Habla Germán Centeno, director de telecomunicaciones de Movistar y Telefónica, el principal aliado del premio: “Buscamos que el deporte se convierta en la bandera de Colombia. Cada vez que se premia a un deportista en Colombia se está reconociendo el talento de nuestro país. Los triunfos de los deportistas llevan alegría a todos los colombianos”.

“La realidad es que el deporte nos une. El hecho de que los deportistas gane es el ejemplo de que podemos tener una sociedad mejor. El talento y el esfuezo de los deportistas son sagrados. La tradición de este tipo de premios es importante para reconocer el talento de los colombianos que más sobresalen cuando menos lo esperamos. Felicitaciones a todos los deportistas, a todos los que están galardonados y a los que compitieron por el reconocimiento”, agregó.

El director de El Espectador, Fidel Cano, habla de Juan Pablo Ruiz, el economista, ambientalista y montañista que murió recientemente y que hizo parte de la primera expedición de colombianos que subió al Monte Everest.

“Tengo el recuerdo de Juan Pablo Ruíz como alguien que logró transmitir su pasión a otros aspectos de la vida. Él me parece un buen ejemplo de todo lo que enseña el deporte en la vida, sobre todo esa esencia transformadora del deporte”.

“Este es sobre todo un premio humano. Para las personas que permaneces ocultas detrás del uniforme deportivo. Para las personas que están detrás de las glorias deportivas”, dice el director de El Espectador, idel Cano.

Empezó la ceremonia del Deportista del Año 2023 de El Espectador y Movistar. Presenta el periodista y columnista de este periódico, Antonio Casale, junto a la directora del premio, Olga Lucía Barona.

“Por temas logísticos, el doctor Hernán Peláez, que lleva casi 20 años siendo el maestro de ceremonias de este evento, no pudo venir. Pero, el director del periódico Fidel Cano y la directora del premio Olga Barona me encomendaron la tarea de llevar esta ceremonia”, anunció Antonio Casale.

Todo está listo para que empiece el evento en Conecctas, la ceremonia que premia a lo mejor del deporte colombiano en 2023. Es el premio con más tradición en la historia del deporte colombiano.

Serán en total 12 premios, que se repartirán entre las categorías de mayores, juveniles y paralímpicos. Además, se reconocerá al mejor equipo del año, al mejor dirigente y habrá varios homenajes.

La leyenda Willington Ortiz es uno de los invitados de lujo de la ceremonia. El ícono del fútbol colombiano recibirá un importante homenaje tras marcar época en importantes equipos como Millonarios y América.

Categoría Mayores

Sara López: campeona mundial de tiro con arco.

Kevin Santiago Quintero: campeón del mundo ciclismo de pista en la prueba del keirin. También ganó el oro en los Juegos Panamericanos.

Flor Denis Ruiz: subcampeona de Jabalina en el Mundial de Atletismo y medallista en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Catalina Usme: líder de la selección de Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Natalia Llamosa: doble medallista de oro en el Mundial de Halterofilia de Riad 2023.

Santiago Buitrago: tercero en la Lieja-Bastoña-Lieja, ganador de una etapa en el Giro de Italia y décimo en la Vuelta a España 2023.

Angie Valdez: subcampeona Mundial de boxeo.

Jenny Arias: subcampeona Mundial de boxeo y medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Martha Bayona, plata en Mundial de Keirin, doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y múltiple medallista en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero.

#DeportistaDelAño | Conéctese a la transmisión en vivo del evento Deportista Del Año 2023, organizado por El Espectador y Movistar. Siga el anuncio de los ganadores en este hilo 🧵.

👉 https://t.co/AYQlxNWrdv pic.twitter.com/hTnmpt21t6 — El Espectador (@elespectador) December 11, 2023

Categoría Paralímpica

Karen Palomeque: triple medallista de oro en el Mundial Para Atletismo de París 2023 y ganadora de cinco oros en los Juegos Parapanamericanos.

Jose Gregorio Lemos: doble medallista de oro y un bronce en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de París 2023.

Carlos Daniel Serrano: una medalla oro, con nueva marca, tres platas y un bronce en el Mundial de Para Natación de Manchester 2023.

Fabio Torres: triple medallista, dos oros y un bronce, en el Mundial de Para Powerlifting de Dubia 2023.

Sara Vargas: medallista de oro y plata en el Mundial de Para Atletismo de París 2023. Medallista en los Juegos Parapanamericanos.

Daniela Munévar: ganadora de medalla de plata en el Mundial de Paracycling de Canadá.

Paula Ossa: medallista de plata en Mundial en el Mundial de Paracycling de Canadá.

Nelson Crispín: medallista en Mundial de Para Natación y ganador de dos medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

Categoría Juvenil

Ángel Barajas: doble medallista de oro en el Mundial de Gimnasia.

Juliana Londoño: campeona mundial en ominum y plata en Persecución Individual. Ganadora de seis medallas de oro en los Panamericanos de ruta y pista.

Gelen Torres: ganadora de dos medallas de oro y una plata en los 55 kilogramos del Mundial Sub-17 de Pesas.

Nikol Ortega: doble medallista de oro y doble récord mundial junior en el Mundial de Natación con Aletas.

David Alonso: el primer piloto colombiano en ganar un gran premio en el mundial de MotoGP3 con cuatro victorias y tercero en la temporada 2023.

Germán Darío Gómez: cuarto en el Giro de Italia juvenil y bicampeón de la Vuelta de la Juventud.

Stefany Cuadrado: oro y plata en el Mundial de Ciclismo de pista en Cali.

Categoría Técnico

Jairo Ruiz: entrenador del gimnasta Ángel Barajas.

Jhon Jaime González: entrenador de la selección de ciclismo de pista. Formó a Kevin Quintero, Juliana Londoño y Stefany Cuadrado, todos campeones del mundo.

Luis Miguel Cuenca: entrenador campeón con Indeportes Antioquia Liga Sudamericana, quinto puesto en la Americup de baloncesto.

Categoría Equipos

Selecciones de rugby subacuático: ganadores mundiales en la rama femenina y masculina

Selección Femenina de Colombia: con una gran participación, llegaron a los cuartos del Mundial Femenino de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Indeportes Antioquia: campeonas de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez: las tenistas conquistaron el título del WTA 250 de Monterrey, el primero en la modalidad de dobles en la rama femenina.

Selección de Colombia: tercera en el Mundial de Fútbol para ciegos 2023.

Colombia, campeona de los Juegos Suramericanos de Mar y Playa en Santa Marta

Selección colombiana de beisbol: campeona delos Juegos Panamericanos y del Premundial de Béisbol en Nicaragua.

Todo está dispuesto para el inicio de la ceremonia en la que se premiarán a los mejores deportistas del año, los representantes de Colombia ante el mundo.

Más: Valle, campeón de los Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023

A partir de las 11:00 de la mañana, empezará el tradicional premio de El Espectador a El Deportista del Año, ceremonia que reconoce a los atletas más distinguidos de Colombia ante el mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador