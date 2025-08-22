No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Entre quimeras e ilusiones: Colombia empieza su camino en la Americup

La selección de baloncesto afronta el reto de, por tercera vez consecutiva, medirse a las mejores selecciones del continente. ¿Qué expectativas hay ante la nueva posibilidad de hacer historia?

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de agosto de 2025 - 01:00 a. m.
La selección colombiana que afrontará la Americup de Baloncesto.
La selección colombiana que afrontará la Americup de Baloncesto.
Foto: DPB

Unos días antes de salir para Nicaragua, la concentración de la selección colombiana en Cali se sentía extraña. Una semana atrás del viaje rumbo a la Americup, el profesor Tomás Díaz reunió a sus hombres de confianza para afrontar el importante torneo de la FIBA, el más relevante del continente a nivel de selecciones, al que Colombia clasificó por tercera oportunidad consecutiva en la historia. No obstante, en la lista de nombres, muchas ausencias de la base aumentaron ese panorama de incertidumbre: jugadores como Jaime Echenique, Juan Diego...

