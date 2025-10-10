Logo El Espectador
Entre recortes y récords, Colombia brilló en el Mundial de Pesas en Noruega

La delegación, afectada por la crisis presupuestal del deporte, obtuvo 12 medallas en Førde. Jeison López fue campeón mundial y batió dos récords mundiales.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
10 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Foto: @jeison_lopez99

A pesar de contar con una delegación reducida y las dificultades presupuestales que atraviesa el deporte nacional, Colombia culminó su participación en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de Førde (Noruega) con un saldo de 12 medallas: dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce.

El balance, pese a la ausencia de parte del equipo habitual y un grupo multidisciplinario incompleto, dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Luis Arrieta, quien destacó la respuesta de los deportistas ante la...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

