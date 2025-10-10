Entre recortes y récords, Colombia brilló en el Mundial de Pesas en Noruega

La delegación, afectada por la crisis presupuestal del deporte, obtuvo 12 medallas en Førde. Jeison López fue campeón mundial y batió dos récords mundiales. Foto: @jeison_lopez99

A pesar de contar con una delegación reducida y las dificultades presupuestales que atraviesa el deporte nacional, Colombia culminó su participación en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de Førde (Noruega) con un saldo de 12 medallas: dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce.

El balance, pese a la ausencia de parte del equipo habitual y un grupo multidisciplinario incompleto, dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Luis Arrieta, quien destacó la respuesta de los deportistas ante la...