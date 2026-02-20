Entrevista a Nicolás Tascón, el espíritu indomable de la natación artística colombiana

Nicolás Tascón, figura de la natación artística colombiana, en el Complejo Acuático César Zapata de Medellín. Foto: Archivo Particular

El público de las tribunas del Complejo Acuático César Zapata fue testigo de cómo Nicolás Tascón se colgó la medalla de bronce en el Solo Libre Masculino de la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística de Medellín 2026. Detrás de esa presentación hubo meses de preparación para el joven vallecaucano, aunque cualquier desprevenido pudiera pensar que todo se resumió a una prueba de apenas un par de minutos.

Cuando escuchó su puntaje, 158.8025, y vio el lugar que había logrado en el podio, en comparación con lo que fue su rutina, no...