Entrevista con Javier “Blair” Reyes: “Ya llegué a la cima, pero quiero inspirar a otros”

El colombiano, que debutó este fin de semana con victoria en la UFC, le concedió a El Espectador una entrevista desde Ciudad de México.

Fernando Camilo Garzón
02 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Javier Reyes, listo para debutar en la UFC.
Javier Reyes, listo para debutar en la UFC.
Foto: Cortesía UFC

“Estoy listo para pelear de nuevo en unas semanas, si me necesitan. Necesito bañarme, comer un poco y ahí estaré para cuando me llamen”. Todavía con la cara hinchada y el ojo rojo por los puñetazos que le dio Douglas Silva, Javier Reyes explicó, después de la pelea que marcó su debut y victoria en la UFC, que no tiene tiempo para perder, que este solo es el inicio y que tiene la ambición de ser campeón del mundo. “Ya estoy listo para ir a la jaula de nuevo. Pelearé pronto, tan pronto me llamen”.

A Blair, el apodo con el que se lo conoce en las...

