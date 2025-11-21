Entrevista con Óscar Figueroa: el nuevo peso de la leyenda olímpica 

Óscar Figueroa, expesista colombiano, en un acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que rindió homenaje a figuras emblemáticas de distintas generaciones, tanto del deporte convencional como del adaptado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Óscar Figueroa no ha perdido la calma. La misma con la que levantaba las barras que lo hicieron legendario. Ya no está en la plataforma, sino en un escritorio del Ministerio del Deporte, donde hoy ejerce como secretario general. El mejor pesista colombiano de la historia —campeón mundial, doble medallista olímpico, plata en Londres 2012 y oro en Río 2016— vive una nueva etapa. “Es un reto de muchísima responsabilidad, pero he venido preparándome académicamente, adquiriendo conocimiento de la administración pública”, explica.

La transición no...