“Era difícil, pero había que sentar un precedente”: abogados de Yuberjen Martínez

Yuberjen Martínez intentó hasta el final seguir en carrera en Tokio 2020. Sin embargo, los esfuerzos del pugilista colombiano no fueron suficientes y la demanda que presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) fue desestimada.

Félix Andrés Burgos y Luis Fernández, abogados encargados de defender a Martínez y al Comité Olímpico Colombiano (COC), explicaron en rueda de prensa las razones por las cuales el colombiano perdió la demanda y porqué se mantiene eliminado de los Juegos Olímpicos.

En la audiencia, que fue celebrada este miércoles desde las ocho de la mañana, horario colombiano, y que duró aproximadamente hora y media, estuvo Yuberjen Martínez acompañado de sus abogadas y del COC. Además, también se citó al Comité Olímpico Japonés y a la Asociación de boxeo olímpico, que reemplaza a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) suspendida por el Comité Olímpico Internacional (COI).

¿Por qué se perdió la demanda?

Luis Fernández: Porque la decisión del TAS fue que simplemente no se tomaba la petición. Es lo que se suele suceder en estos casos. Desde que tomamos el caso ayer en la noche, y que redactamos el caso en la madrugada, sabíamos que iba a a ser difícil, pero no podíamos no hacer nada. Teníamos que sentar un precedente.

Los jueces del TAS argumentaron que ellos no son mejores árbitros que los que están en el campo de juego. Ellos no pueden entrar a analizar si un golpe fue bajo o no lo fue. Si hubo una caída o no la hubo. Ellos son abogados y no árbitros deportivos. La intención nuestra no era ir a mirar los videos y demostrar la victoria en el ring. Nosotros íbamos a demostrar que los árbitros actuaron de mala fe. Sin embargo, no teníamos ninguna prueba de que los jueces hicieron algo indebido, no teníamos pruebas de corrupción. Nosotros lo presumimos, pero eso no es suficiente para demostrarlo.

¿Qué pedía la defensa?

Luis Fernández: Pedimos que se reconociera el triunfo de Yuberjen. En caso de no reconocerse, pedíamos que se repitiera la pelea. Y en tercera medida que si Tanaka no podía pelear, por el estado de salud que tenía después de la pelea, que Yuberjen tomara su puesto en la semifinal. Como extra pedimos al TAS que emitiera un comunicado sobre la idoneidad de los jueces, pero este punto generó mucha inconformidad y debate en la Asociación de boxeo y el Comité Japonés. Ninguna de las cuatro peticiones fue aceptada por el TAS.

¿Qué argumentos dio el Comité Olímpico Japonés sobre la salud de Tanaka?

Luis Fernández: El comité olímpico japonés dijo que su atleta se descompensó por falta de hidratación porque le tocó que bajar mucho peso para pelear con Yuberjen. Nosotros alegamos que fue por los golpes, pero ellos fueron vehementes en decir que se trató de una descompensación física.

¿Con qué antecedentes legales prepararon el caso?

Félix Andrés Burgos: Desde 1996 en los Juegos Olímpicos de invierno y Verano el COI determinó que el TAS constituyera dos salas ad hoc, una para los casos de dopaje, y otra para las discusiones técnicas. Por lo tanto, esta era la única medida que quedaba para apelar la pelea y había que tratar de discutir el fallo de los jueces. Para ello, trajimos algunos casos, por ejemplo, de la Copa Africana de naciones.

Luis Fernández: Nosotros tratamos de presentar casos en los que el TAS había actuado en la segunda y tercera petición que presentamos. Por un lado, para que se repitiera la pelea se tuvo en cuenta un caso de la Copa Africana de Naciones. Específicamente, el partido entre Senegal y Sudáfrica que se repitió por orden del TAS.

Por el otro lado, para que Yuberjen pudiera reemplazar al japonés, se trató de argumentar la figura del Lucky Loser (perdedor afortunado) del tenis, que consiste en que cuando un jugador no puede afrontar físicamente la siguiente ronda, el perdedor de la ronda previa lo reemplaza. Sin embargo, ninguna de las dos figuras fue aceptada por el TAS. En caso de que el japonés no esté apto para competir, Yuberjen no podrá reemplazarlo.

¿Es cierto que se suspenderá a los jueces?

Félix Andrés Burgos: No es cierto que se haya suspendido los jueces, eso no tenía sustento probatorio. Por eso, no pudimos presentarlo como prueba.

¿Había posibilidad de ganar el caso?

Luis Fernández: Nosotros también presentamos el argumento desde la base deportiva. Argumentamos que Yuberjen superó con amplia ventaja al japonés. Sin embargo, era necesario probar un acto indebido en la toma de la decisión y no había pruebas de la decisión errada o la mala fe de los jueces, más allá de la percepción deportiva. Siempre fue difícil, pero admiramos a Yuberjen por pelear el resultado y alegar la victoria del combate hasta el final. A pesar de la dificultad, era importante hacer el reclamo y apelar a los artículos del reglamento.