Erika Lasso, la ganadora del premio al Juego Limpio en el Deportista del Año 2023

Erika Lasso recibió el premio al Juego Limpio Guillermo Cano. Foto: El Espectador

Erika Lasso y Estefanía Soriano estaban disputando su combate en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en el centro del tatami, con todas las miradas puestas en ellas, con los murmullos y los aplausos, concediendo al combate un aura de inmortalidad inoportuna.

Estefanía se lesionó la rodilla en medio del combate, aunque no se detuvo, y Erika ganó la contienda. Pero su rival era incapaz de caminar, así que Erika se ofreció como soporte, colocándose en frente de ella, y animándola a subirse a su espalda para cargarla hasta afuera del escenario.

Más deportes: La historia de Kevin Quintero, el deportista del año: de Palmira a la cima del mundo

Pocos momentos en el deporte se pueden catalogar como inolvidables en un sentido perpetuo y absoluto, solo aquellos que dejan de lado el voluble y antipático sentido de competencia caníbal logran tocar el corazón de los amantes del deporte sin que intervengan nacionalidades o favoritismos.

El juego limpio, jogo limpo, correttezza o fair play es el acto de olvidarse por un momento de sí mismo, como deportista o como seguidor, y rendir homenaje al rival, que puede estar caído, derrotado, cabizbajo, mohíno, imposibilitado o herido en el campo de batalla.

Dicho acto no tiene límites; no está establecido, y suele romper con la cuarta pared del deporte; aquella que separa de una forma silenciosa a contrincantes e hinchadas. Cada acto de juego limpio nace de una voluntad genuina y diáfana, que siempre deja marcado el coraje de aquellos que aman el deporte; y es por este acto de simpleza y humildad pura, que este año Erika Lasso ha ganado el premio al Juego Limpio en la gala del Deportista del Año que celebra El Espectador desde 1960.

Le puede interesar: Ellos son los ganadores del Deportista del año 2023: la lista completa mírela acá

🌟 ¡En la gala del #DeportistaDelAño de @elespectador y @MovistarCo brillan con luz propia quienes han conquistado el podio! 🏆 Desde las gestas olímpicas de Natalia Linares y el prodigio de David Alonso, hasta el fair play de Erika Lasso y la maestría de Jhon Jaime González. pic.twitter.com/1WUvCA92xY — Deportista del año (@EEdeportista) December 11, 2023

“En el judo es algo muy normal hacer ese tipo de gestos, pero pienso que este en especial me nació porque conocía a mi contrincante, Estefanía Soriano, de República Dominicana. He compartido un par de veces con ella y pienso que aunque somos contrincantes dentro del tatami, fuera de él seguimos siendo seres humanos y debemos tener esa solidaridad y esa empatía, tanto con mi rival como con cualquiera; ya no solamente en el deporte sino también con todas las personas que nos rodean. Eso es lo más bonito del deporte, que nos enseña valores”, dijo Erika luego de recibir el trofeo, con la mirada dura y descomplicada, con el gesto relajado y desprevenido, de quien ha revivido el momento de forma ininterrumpida, de quien asume la responsabilidad de resaltar la importancia del deporte por encima de los números y de las hazañas estadísticas.

Lasso logró llevarse la medalla de bronce en la modalidad por equipos y quedó en el quinto lugar en individual en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que en cierto modo significó una derrota para sus objetivos personales que consistían en lograr una medalla individual en sus primeros Juegos; sin embargo, su gesto, inapelable, le ha significado un reconocimiento mundial, además de tres premios relacionados con el juego limpio.

El primero, en Chile, tras terminar los Juegos Panamericanos, trofeo de los cinco anillos, que recibió en su nombre su compañero Francisco Balanta, pues Erika se encontraba viajando para disputar otro torneo; el segundo, entregado por Panam Sports en Miami, el 10 de diciembre, trofeo que recibió Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano en nombre de Erika y que no se contuvo al momento de resaltar los valores que tienen los deportistas en Colombia, sus valores, los valores de Erika, diciendo que “el deportista no solo debe prepararse para ganar, sino que también se forma como persona y como ciudadano del mañana; repito, con valores; eso es lo que hace a los deportistas grandes a nivel mundial, y en el caso de Colombia lo hace más grande aún, porque es una colombiana la que lo gana y da ese ejemplo a toda la humanidad”. Y por último este lunes, en la gala del Deportista del Año 2023 ofrecido por El Espectador y Movistar, trofeo que recibió en persona, con una sonrisa ladina y adorable.

Lo invitamos a leer: Willington Ortiz y un homenaje merecido: premio vida y obra del Deportista del Año

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador