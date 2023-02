Estas son las novedades del videojuego EA Sports PGA Tour 2023

En esta nueva edición, EA se asoció con Augusta National, la USGA, el R&A, la PGA of America y el PGA Tour. Foto: EA Sports

Electronic Arts (EA), empresa que desarrolla la saga de videojuegos como Fifa, sigue apostándole a los deportes y regresa al mundo del golf con el EA Sports PGA Tour 2023, el primer juego de dicha disciplina desde el Rory McIlroy PGA Tour en 2015.

El lanzamiento, previsto para el 18 de marzo, presenta un modo de carrera llamado “Road to the Masters”, en el que los usuarios podrán crear su propio golfista y ascender de rango. Además, podrán desarrollar sus habilidades a través de los 20 tipos diferentes de tiro disponibles.

A partir de ahí, competirán en campeonatos importantes y participarán en algunos de los eventos más prestigiosos de la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA). Los jugadores también podrán enfrentarse a los mejores campeonatos aficionados.

En esta nueva edición, EA se asoció con Augusta National, la USGA, el R&A, la PGA of America y el PGA Tour para presentar recreaciones del Masters, U.S. Open, The Open, PGA Championship, por mencionar algunos casos.

EA Sports también obtuvo la licencias para la Ladies Professional Golf Association (LPGA), lo que significa que los fanáticos pueden competir en el Campeonato Amundi Evian, el principal torneo femenino de la disciplina.

El nuevo juego con tecnología avanzada que lo convierte en el más parecido a la realidad según sus creadores. Usaron drones y tomas desde helicópteros para desarrollar mapas que representen los cursos más prestigiosos con exactitud.

Entre los escenarios que tendrá el juego está uno de los más prestigiosos de Latinoamérica y el Caribe: Teeth of the Dog, que se encuentra ubicado en Casa de Campo Resort & Villas en la República Dominicana.

Entre las variables que EA mejoró para hacer un juego más “auténtico” están la afinación del palo de golf, la trayectoria de vuelo y la posición de aterrizaje.

