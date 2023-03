Estas son las razones por las que Óscar Rentería salió de El Pulso del Fútbol

Óscar Rentería se despide de El Pulso del Fútbol Foto: Instagram Óscar Rentería

Luego de que se conociera su salida del programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el periodista Óscar Rentería rompió su silencio en la mañana de este jueves y dio las razones por las que no seguirá en el espacio radial.

Esto se dio luego de las declaraciones de Rentería sobre el caso de abuso sexual por el que es acusado Achraf Hakimi, jugador estrella del PSG. El periodista colombiano había comentado el 6 de marzo que “una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista”, recordando hechos similares por los que también ha sido acusado Sebastián Villa, jugador colombiano de Boca Juniors.

”Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. Además, la película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, agregó el comunicador durante su programa El Pulso del Fútbol.

Según Rentería, una persona envío estas declaraciones a los directivos de la cadena radial, quienes habrían tomado la decisión de no contar más con él. “Alguien lo tomó mal, como una ofensa, y lo envío a las autoridades de Caracol, a los que manejan la empresa. (...) Me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio que me tocó aceptar, pero nunca compartiré. Me retiro por la puerta grande”, aseguró.

A través de su cuenta de Twitter mencionó que agradecía el apoyo recibido por sus seguidores y colegas durante este caso. A su vez, aclaró que lo dicho en la emisión era un mensaje de prevención. “A todas las muchachas que reciban una invitación de un jugador de fútbol para conocerse en su apartamento de soltero, le recomiendo primero pensarlo dos veces porque se han conocido casos de violación y es mejor evitar”.

Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande.



Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio: pic.twitter.com/zjuC8FhAiX — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) March 16, 2023

Rentería añadió que les da la misma recomendación a su esposa, hijas y nietas. “A todas les ha recomendado que primero tienen que conocerse con la persona. Aceptar una invitación para almorzar o a cine. Establecer una relación sana y digna. No ir de primeras a un apartamento de soltero donde se puede correr un riesgo. Es un mensaje de prevención”; dijo.

Óscar Rentería, finalmente, señaló que se retira por la puerta grande y que la decisión tomada es “una falla grave ante la libertad de expresión en nuestro país”. “Me voy con la satisfacción cumplida y el deber cumplido, dejo el Pulso del Fútbol. Gracias a César Augusto Londoño y a nuestros oyentes como el primer programa deportivo en el país. Una felicidad muy grande para todos y los quiero muchísimo”, sentenció.

