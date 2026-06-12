Estos son los colombianos que superaron el corte en el Inter Rapidísimo Golf Championship

El golfista vallecaucano Nicolás Quintero es uno de los tres colombianos que superaron el corte en el Inter Rapidísimo Golf Championship. Foto: Carlos Gama / Federación Colombiana de Golf}

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El Inter Rapidísimo Golf Championship entró en su fase decisiva con presencia colombiana. Sebastián Moss, Nicolás Quintero y Esteban Jaramillo superaron el corte tras los primeros 36 hoyos del torneo en el Club El Rincón de Cajicá, al norte de Bogotá. Los tres nacionales firmaron rondas bajo par este viernes y se mantuvieron en competencia de cara al fin de semana.

Moss fue el mejor ubicado de los representantes locales. Después de haber cerrado la primera jornada como líder gracias a una tarjeta de ocho golpes bajo par, el colomboestadounidense entregó una ronda de 70 impactos (-2) y llegó a un acumulado de 134 (-10), suficiente para compartir la quinta posición en una clasificación que permanece muy ajustada.

Encontró sus dos birdies del día en hoyos par cinco y logró sostenerse entre los protagonistas pese a que las condiciones se hicieron más complejas. “Definitivamente una ronda más difícil que ayer, un poco más de viento y los greenes se están poniendo más duros. Había oportunidades, no siempre las aproveché, pero siento que jugué bien estos 36 hoyos”, explicó.

También destacó Nicolás Quintero, quien firmó una sólida tarjeta de 68 golpes (-4) para ascender hasta el puesto 16. El jugador vallecaucano aprovechó los pares cinco de la primera vuelta, sumó aciertos importantes en el recorrido y cerró con un birdie en el hoyo 17 que le permitió acercarse al grupo de aspirantes.

Quintero valoró especialmente el desafío que representó el clima durante la segunda ronda. “Fue un día muy bueno, estaba un poquito difícil, el viento todo el día sopló fuerte, creo que nunca me había tocado jugar así aquí. Fue un reto bastante grande y contento de ver que el fruto del trabajo se está dando”, afirmó tras completar su recorrido.

La otra noticia positiva para el golf colombiano llegó con Esteban Jaramillo, quien superó su primer corte de la temporada en un momento determinante del calendario. El bogotano, que busca consolidarse en el PGA TOUR Américas antes de la reacomodación de condiciones prevista tras esta sexta parada, terminó con 141 golpes (-3) y comparte la casilla 47.

Jaramillo transitó gran parte de su ronda con números favorables y cerró con un balance que le permitió seguir en competencia. “Una buena ronda, un -3 que siento que hubiera podido ser menos. No aproveché algunas oportunidades, pero si sigo jugando así voy a tener dos días más para hacer birdies”, señaló en diálogo con la Federación Colombiana de Golf.

No todos los representantes nacionales corrieron la misma suerte. Felipe Álvarez (-1), Emilio Vélez (+1), Iván Camilo Ramírez (+2), Tomás Restrepo (+6) y Santiago Leal (+7) quedaron fuera del certamen. El corte se estableció en 142 golpes (-2), cifra que dejó a 69 jugadores habilitados para disputar las dos rondas finales.

En la parte alta de la clasificación, los estadounidenses Mark Goetz, Chris Crawford y Drey Doyle comparten el liderato con un acumulado de 133 golpes (-11). La tercera ronda se jugará este sábado desde las 6:30 de la mañana.

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