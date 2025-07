Estos son los cruces de semifinales masculinas y femeninas de Wimbledon 2025

Wimbledon 2025 entra en su fase decisiva con las semifinales ya definidas en ambos cuadros. Foto: Agencia EFE

Wimbledon 2025 entra en su recta más caliente tras el cierre de unos cuartos de final que mezclaron pulso, veteranía y confirmación. Novak Djokovic y Jannik Sinner sellaron este miércoles su tiquete para las semifinales, donde ya les esperaban Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. El viernes, el All England Club volverá a vivir duelos de alto voltaje para tener a los dos finalistas.

Djokovic, que a sus 38 años sigue escribiendo capítulos que pocos imaginaban, venció al italiano Flavio Cobolli por 6-7 (6/8), 6-2, 7-5 y 6-4 tras más de tres horas de partido. Con este triunfo, alcanza su decimocuarta semifinal en Wimbledon y rompe el empate con Roger Federer, que se quedó en trece. Un récord más para el serbio, que busca igualar los ocho títulos de Federer en Londres y sumar su 25º Grand Slam.

“No es poca cosa seguir aquí con 38 años. Gracias a todos, me hacéis sentir joven”, dijo Djokovic, que si supera a Sinner jugaría su séptima final consecutiva en Wimbledon. Antes ganó cuatro seguidas y luego perdió las dos últimas ante Alcaraz, que también sigue en carrera.

En el otro partido del día, Jannik Sinner mostró que su codo derecho no es obstáculo suficiente como para frenar su ambición. El número uno del mundo se impuso con autoridad a Ben Shelton (7-6, 6-4, 6-4) en poco más de dos horas. La venda blanca en el brazo no hizo mella en su juego ni en su confianza. “El codo ha mejorado mucho; ayer solo entrené veinte minutos, pero hoy me sentí bien”, explicó el italiano.

Sinner y Djokovic volverán a cruzarse en semifinales, como ocurrió hace unas semanas en Roland Garros, donde ganó Sinner. El joven italiano de 23 años sigue persiguiendo su primer título en la hierba londinense, mientras Djokovic quiere recordar al mundo que aún no está acabado.

Por el otro lado del cuadro, Carlos Alcaraz y Taylor Fritz certificaron el martes su pase a semifinales. Alcaraz, número dos del mundo y campeón defensor, vuelve a verse con Fritz, quinto del ranking, en un duelo que promete potencia, ritmo alto y puntos espectaculares.

En el cuadro femenino, las semifinales se disputarán el jueves. Iga Swiatek se medirá a Belinda Bencic, mientras que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se enfrentará a Amanda Anisimova. Cuatro nombres que también sueñan con su momento en la final.

Los horarios de los cruces de las semifinales masculinas aún están por definirse.

Hora y dónde ver las semifinales femeninas en Wimbledon 2025

A las 7:30 a. m. abrirán la jornada Aryna Sabalenka (Estados Unidos) frente a Amanda Anisimova (Estados Unidos).

A continuación, sobre las 8:40 a. m., será el turno de Belinda Bencic (Suiza) contra Iga Swiatek (Polonia).

Las horas son de Colombia y la hora del segundo juego depende de la finalización del primero, ya que ambos serán en la cancha central. La trasmisión se podrá seguir por ESPN y Disney+.

