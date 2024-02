“Estoy muy triste por la pérdida de los Juegos Panamericanos”: Ciro Solano

Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano. / COC

El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, se mostró “muy triste” este viernes porque Barranquilla perdió “en forma definitiva” la sede los Juegos Panamericanos de 2027, que ahora serán acogidas por Lima o Asunción.

“Hemos perdido en forma definitiva los Juegos Panamericanos de 2027″, expresó Solano en una rueda de prensa, en la que agregó que está “muy adolorido, muy triste, por la pérdida de los Juegos, que tenían un significado muy grande para el deporte colombiano, para el país”.

🎥 "Estoy muy triste por la pérdida de los Juegos Panamericanos, los juegos tenían un significado muy grande para el deporte colombiano, para el país" Ciro Solano, presidente Comite Olímpico Colombiano. pic.twitter.com/eooqgStYC0 — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 2, 2024

A Barranquilla, capital del departamento del Atlántico y la principal ciudad del caribe colombiano, Panam Sports le retiró la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de cuatro millones de dólares, cada uno por los derechos de organización.

Por esa razón, la organización de los Panamericanos, los segundos juegos en importancia después de los Olímpicos, anunció el jueves que las competencias ahora se realizarán en Asunción o Lima, las nuevas candidatas.

Al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, se les achaca no haber hecho las gestiones adecuadas para que Panam Sports mantuviera la sede para Colombia de los Panamericanos.

🎥 Ciro Solano, presidente Comite Olímpico Colombiano, cuenta cómo fue todo el proceso para los Juegos Panamericanos y finalmente la pérdida de los mismos. pic.twitter.com/oXbXXASp98 — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 2, 2024

Solano recordó que cuando las autoridades colombianas empezaron “a hacer este lobby” para acoger los Juegos, él nunca pensó “que ese lobby hubiera sido tan fructífero porque nos dieron los juegos de forma directa, no hubo necesidad de un concurso, no hubo necesidad de ir a hacer lobby a los países y fue una de la alegría más grande que he tenido”.

Sin embargo, añadió que los Juegos “no se perdieron ayer, los Juegos se perdieron el 2 de enero (...) y por todos los incumplimientos que tuvimos nos quitaron los Juegos”.

En este último mes, explicó Solano, los principales atletas colombianos se reunieron con el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, “suplicando que nos devolvieran la sede”.

“Eso era lo que hacíamos nosotros, casi que suplicar, porque del punto de vista legal y contractual ellos tenían la razón, pero teníamos la esperanza de que nos iban a dar la oportunidad porque creíamos en el sentido humanístico, pero Panam Sports se cerró prácticamente por un tema económico, que para mí es censurable que se hayan centrado en él”, añadió.

Defensa del presidente

Por otra parte, el presidente Petro se defendió de este descalabro y culpó a su antecesor, Iván Duque, de la decisión de Panam Sports.

“El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el Comité Olímpico”, escribió Petro en su cuenta de X.

El gobernante compartió una carta de Panam Sports en la que hace un recuento de los incumplimientos e insistió que estos comenzaron “desde el mismo año 2021, cuando se designó a Barranquilla como sede”.

Petro explicó que el Gobierno colombiano le hizo saber a la firma organizadora que pagaría el 31 de enero el dinero prometido. “Antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia”, añadió el mandatario.

