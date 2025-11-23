Final Gamer del Año 2025 EN VIVO: siga acá la transmisión completa, la final con los 8 videojuegos

La gran final del “Gamer” del Año 2025 es la última fase de una competencia inédita creada por El Espectador y Movistar como una nueva categoría dentro del tradicional Deportista del Año. El evento reúne a los 16 mejores jugadores del país en una maratón de ocho disciplinas distintas —desde “Valorant” y “League of Legends: ARAM” hasta “Free Fire”, “Fortnite” y “eFootball”— que se disputarán en una sola jornada este domingo 23 de noviembre en la Plaza de los Artesanos en Bogotá. El formato exige que cada finalista participe en todos los juegos, acumulando puntos según su desempeño, lo que convierte la definición en una prueba de habilidad, adaptación y regularidad para coronar al jugador más completo del país.

El camino hacia esta final se construyó entre agosto y noviembre de 2025, a través de un circuito nacional de ocho torneos clasificatorios realizados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio y Bucaramanga. Cada parada entregó cupos según rendimiento, hasta reunir a los 16 nombres que competirán por el título: una mezcla de especialistas y multigamers destacados como Cristian Romero y Faroxtf (Free Fire), Cristonex (LoL), Fagamu (eFootball) y Kuro y Sorumi (Valorant), además de jugadores que se ganaron su lugar en cada fase. La final será a una sola fecha y definirá, por primera vez, al Gamer del Año en Colombia.

