Flor Denis Ruiz, la reina de la jabalina que va por París 2024

“Siempre soñé con ser campeona panamericana. Ahora mi sueño es ser campeona olímpica”, le dijo Flor Denis Ruiz a El Espectador tras conseguir su medalla de oro en el lanzamiento de jabalina de Santiago 2023.

La vallecaucana, de 32 años, era una de las grandes certezas de Colombia en los Juegos Panamericanos. Como dicen en los barrios, “era un oro cantado” y lo confirmó. ¡Lo demostró en la pista! Como lo predijo Génesis, su hija, horas antes de la competencia.

Flor Denis expuso su fuerza e impuso una marca de 63,10 metros en el Estadio Nacional, con amplia distancia respecto a la bahameña Rhema Otabor (60,54) y la estadounidense Madelyn Harris (60,06).

“En el lanzamiento demostré mucho de lo que soy capaz y que logro lo que me propongo. Soy una berraca, como me lo dice todo el mundo. En la pista no hay excusas, doy todo de mí”, le afirmó a este periódico mientras sus ojos reflejaban la ilusión que tiene por dejar en alto la bandera del país en los Juegos Olímpicos de París 2024, cupo que ganó con su subcampeonato mundial en Budapest.

El camino nunca ha sido fácil para ella. Nació en Pradera, Valle del Cauca, y salió adelante con el esfuerzo y los dolores de espalda de su mamá, Gladis, quien sembraba caña de azúcar hasta que florecieron los frutos del trabajo y la perseverancia. En casa, su padre no fue el más responsable.

En su niñez alternaba su juego con muñecas en la casa y con la pelota en la calle. Siempre fue veloz, ágil y potente. Tenía condiciones para el atletismo. Empezó corriendo 300 metros y después 400. No obstante, la primera vez que lanzó una jabalina la distancia dejó sin palabras a su profesora. Fueron 25 metros, que para una niña, le dijeron, era algo prometedor.

Flor Denis en la actualidad es cabeza de hogar y vive en Villagorgona junto a su hija, su mamá y hermana, Mildred, quien cuida de Génesis cuando la reina de la jabalina está compitiendo fuera del país.

Soñó con estudiar justicia criminal, pues desde niña quiso ser policía. Sin embargo, la gloria tocó a su puerta con el deporte. Flor Denis empezó a destacar con su cuarto lugar en los Juegos Suramericanos de Medellín en 2010 y su subcampeonato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, que le permitió estar en los Juegos Olímpicos de Londrés 2012.

En las tierras inglesas no le fue muy bien, pero siguió trabajando. Luego de eso destacó en los Bolivarianos, en los Suramericanos, en los Centroamericanos y en los Panamericanos. En Río de Janeiro, en 2016, consiguió un noveno lugar, pero iba por más.

Aunque tuvo que superar lesiones y difíciles momentos tras no clasificar a Tokio 2020, su proceso siguió con ilusión. También con experiencia y esfuerzo que son los que le han dado frutos en este año con su medalla de oro en los Panamericanos y su subcampeonato mundial.

Cabe destacar que Flor Ruiz es la segunda mujer en subir al podio en el evento, después de Caterine Ibargüen, que en el triple salto consiguió cinco metales (dos oros, una plata y dos bronces).

En la jabalina nunca había habido un medallista mundial suramericano, ni en hombres ni en mujeres, por lo que la lanzadora nacida en Pradera consiguió abrir un nuevo camino hasta ahora inexplorado para los competidores de la región.

“Este esfuerzo se lo dedico a Dios, a mi familia y a todas mis amistades que siempre están apoyándome”, aseguró.

Deportista del año 2023

Por su extraordinaria temporada, la atleta vallecaucana Flor Denis Ruiz es una de los nominados al reconocimiento del Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2023.

Nuestra ceremonia de premiación, que se realiza desde 1960, cuando el entonces editor de deportes de este diario, Mike Forero Nougués, ideó el concurso, se llevará a cabo en Bogotá, el lunes 11 de diciembre

Reconoceremos a los mejores deportistas convencionales y paralímpicos, así como a los entrenadores y dirigentes más destacados. Habrá homenaje también para los juveniles y los equipos de mejores resultados, y se entregará el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial valor para El Espectador.

A partir del 14 de noviembre nuestros lectores podrán votar por sus deportistas favoritos a través de la página web www.elespectador.com.

