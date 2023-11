“Sueño con ser campeona olímpica”: Flor Denis Ruiz

Flor Denis Ruiz, campeona panamericana. Foto: AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Tras su sorprendente subcampeonato en el Mundial de Budapest, la colombiana Flor Denis Ruiz logró este viernes su primer oro panamericano en el lanzamiento de jabalina de Santiago 2023.

La atleta vallecaucana, de 32 años, se impuso con una marca de 63,10 metros en el estadio Nacional, con amplia distancia respecto a la bahameña Rhema Otabor (60,54) y la estadounidense Madelyn Harris (60,06).

Ruiz le entregó a Colombia su tercer oro en el atletismo de Santiago-2023 y se perfila como una de sus mejores bazas para medalla en los Juegos Olímpicos de París-2024, para los que ya tiene boleto asegurado.

Más deportes: Flor Denis Ruiz, espectacular: era favorita en los Panamericanos y lo confirmó con oro

🥇 | ¡Brillante y dominante! Flor Denis Ruiz conquistó el estadio Nacional con un lanzamiento impecable de 63.10m, consagrándose como la indiscutible reina de la jabalina en #Santiago2023. ¡Celebramos otro oro gracias a esta campeona de talla mundial! 🎉🇨🇴¡#MásMujeresEnElDeporte! pic.twitter.com/oQcQNkf4I9 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 4, 2023

“Este esfuerzo se lo dedico a Dios, a mi familia y a todas mis amistades que siempre están apoyándome. En la pista siempre doy todo de mí y así me va bien gracias a Dios”, dijo Ruíz a El Espectador.

“Seguiré preparándome porque sé que viene un gran reto para mí en París. Sueño con ser campeona olímpica. Este año ha sido de muchas victorias y también de muchas lesiones, pero eso no me detienen. ”, agregó.

La colombiana estará en los Juegos Nacionales y seguirá preparándose para ir a París, su más grande sueño. “En el lanzamiento demostré mucho, de lo que soy capaz y que logro lo que me propongo. Soy una verraca, como me lo dice todo el mundo. En la pista no hay excusas, voy todo de mí”, afirmó.

“Estos Panamericanos nunca los voy a olvidar. Siempre soñé ser campeona panamericana. Solo me falta ser campeona olímpica”, aseguró.

Le puede interesar: Doble oro para Colombia en los Panamericanos: campeones en squash

🇨🇴🥇 Flor Denis Ruiz recibió su medalla de oro en los #JuegosPanamericanos #Santiago2023 pic.twitter.com/uy11gnX2LT — Jazid Contreras Vergel (@abacachito) November 4, 2023

Otra colombiana, María Lucelly Murillo, fue cuarta en la final con una marca de 59,19.

Flor Denis Ruiz, que no logró batir el récord panamericano de la cubana Olisdeilys Menéndez (65,85) en 1999, aterrizó en la fría primavera chilena como una de las grandes revelaciones del Mundial de Budapest de agosto.

Ruiz no aparecía entonces entre las favoritas al podio en su cuarto Mundial. En los tres anteriores no había logrado pasar la ronda de clasificación.

Sin embargo, la colombiana rozó incluso el oro, ya que lideró la competencia con una marca de 65,47m hasta que la japonesa Haruka Kitaguchi la desbancó del primer escalón del podio con un sexto y último lanzamiento de 66,73m.

Lo invitamos a leer: Así se jugará la última fecha de la Liga BetPlay: hora y fecha

ORO PARA COLOMBIA!! 🇨🇴

Flor Denis Ruiz lo volvió a hacer 💪🏼 ahora es la campeona de los Juegos Panamericanos #Santiago2023 con nada más y nada menos que 63.10 metros como marca en el lanzamiento de jabalina!!🥇

Una medalla con sello #ValleOroPuro que nos llena de alegría el… pic.twitter.com/2Hf8UI6jdv — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) November 4, 2023

Ruiz fue la segunda mujer colombiana en subir al podio del atletismo mundialista después de Caterine Ibargüen, que en el triple salto consiguió cinco metales (dos oros, una plata, dos bronces).

En Santiago, la lanzadora logró la quinta medalla del atletismo colombiano, sexto clasificado con 3 oros, 1 plata y 1 bronce.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador