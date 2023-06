Flor María López, la bogotana de 75 años que se dedica a las carreras atléticas

En 2002 inició a incursionar oficialmente en las carreras atléticas gracias a la Media Maratón de Bogotá. Foto: Cortesía

Finalizaba julio de 2001, se llevaba a cabo la segunda versión de la Media Maratón de Bogotá y cerca de 44.000 corredores avanzaban por el circuito delimitado por la organización. Cuando los deportistas llegaban a la Carrera Séptima con calle 26, Flor María López, una madre bogotana de 52 años en ese entonces, se topaba con la competencia, sin saber que desde ese instante el amor por el atletismo inundaría su cuerpo.

Le recomendamos: Así quedó el medallero de los Parapanamericanos Juveniles, que Colombia conquistó

Sin mediar palabra y con la inocencia de quien poco conoce el deporte, irrumpió en la carrera y decidió avanzar en los últimos cuatro kilómetros de la media maratón junto a los corredores, quienes veían en ella un hecho peculiar pero emotivo teniendo en cuenta su edad.

“Yo estaba en un momento de mi vida muy complejo. Tenía inconvenientes en mi hogar, pero ese día el ver a todos estos deportistas, decidí, sin saber que no se podía, entrar en la carrera y comenzar a correr junto con los atletas. Me llevé la sorpresa de que los organizadores vieron en mí tanta emoción que me regalaron una medalla por participar. Puedo decir que se convirtió en el mejor día de mi vida y volví a nacer gracias al deporte”, cuenta Flor María López, participante Carrera Atlética Compensar.

A partir de ese momento, Flor comenzó a incursionar en un deporte totalmente desconocido par ella, pero con las ganas y la actitud. Llegó al Parque Simón Bolívar, en donde inició su preparación gracias a clases y programas que el IDRD tenía los fines de semana. Durante el siguiente año, se preparó y conoció todo sobre este deporte. Finalmente, llegó a su meta: correr oficialmente la Media Maratón de Bogotá; todo esto sin pensar que se convertiría literalmente en su estilo de vida.

“Jamás pensé que me enamoraría tanto de este deporte. Nadie se imagina la emoción que siento cada vez que estoy en una competencia y veo que minuto a minuto avanzo un kilómetro más, eso me motiva para seguir y darme cuenta de que yo soy la única que puedo ponerme un límite. Se lo digo a todos quienes lo preguntan: la vieja es la cédula, porque yo me siento cada día más joven y empoderada”, agregó Flor María.

En camino al centenar de medallas en las carreras

El próximo 9 de julio no será un domingo particular para esta bogotana empoderada; ya que desde las 7:30 a.m., Flor arribará al parque en donde todo comenzó hace más de 23 años e iniciará un nuevo reto deportivo, al correr los 10 K de la Carrera Atlética Compensar, la cual se convertirá en la competencia que le dejará su tan anhelada medalla número 100 de todo su palmarés.

Además: Vuelve la Carrera Atlética Compensar: ¿cuándo es y cómo inscribirse?

“Estoy muy emocionada por competir en la Carrera Atlética Compensar; este será un nuevo reto que asumiré con todo el amor por este lindo deporte. Día a día me preparo física y mentalmente para dar todo de mí y llegar a la línea de meta. Volteo a ver los últimos 23 años y le doy gracias a la vida por todos estos logros, quiero ser la inspiración de niños, jóvenes y adultos, para que se den cuenta que todo lo que nos proponemos, es posible conseguirlo”, concluyó la corredora.

Para este 2023, se espera tener a cerca de 3.000 aficionados al running que llegará al Parque Metropolitano Simón Bolívar, quienes por segundo año consecutivo participarán en esta Carrera Atlética Compensar y podrán correr 3K, 5K o 10K, dependiendo de sus preferencias.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador