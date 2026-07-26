Fórmula 1: Lando Norris se reencontró con la victoria y celebró en el Gran Premio de Hungría

El piloto británico Lando Norris celebra su victoria en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2026. Foto: EFE - Zsolt Czegledi

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Lando Norris, vigente campeón del mundo de Fórmula 1, consiguió este domingo su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Hungría. El británico de McLaren se impuso en el circuito de Hungaroring, donde cruzó la línea de meta por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

El tercer lugar de la jornada fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes. El resultado de este domingo le permitió al Norris reencontrarse con el triunfo tras 13 carreras sin conocer el escalón más alto del podio y confirmó la recuperación de la escudería británica después de una primera parte de temporada sin victorias.

Norris, quien había arrancado desde la pole position, perdió el liderato en la primera vuelta tras ser adelantado por su compañero australiano Oscar Piastri. El inglés permaneció detrás durante buena parte de la carrera, hasta que recuperó la primera posición después de la mitad de la prueba. Posteriormente, Piastri abandonó por un problema que terminó con sus opciones de conseguir un doblete para McLaren.

Kimi Antonelli, por su parte, no pudo conseguir una nueva victoria, pero su tercer puesto le permitió mantenerse en lo más alto del campeonato de pilotos. El joven italiano llegó a 219 puntos y conserva una ventaja de 50 unidades sobre el británico Lewis Hamilton (Ferrari), su más cercano perseguidor en la clasificación general.

La Fórmula 1 entrará ahora en su tradicional pausa de verano antes de retomar la actividad el próximo 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. La decimoquinta cita de la temporada se disputará en el Circuito de Zandvoort, donde los pilotos volverán a la pista para continuar la lucha por el campeonato mundial.

Más temprano, el circuito de Hungaroring también acogió la carrera principal de la Fórmula 2. El mexicano Noel León se quedó con el triunfo en su categoría, mientras que el colombiano Sebastián Montoya finalizó en la casilla 16, sin la posibilidad de sumar puntos a lo largo de este fin de semana.

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