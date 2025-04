Francisco Sanclemente: el atleta que nunca dejó de correr

Una mielitis le quitó la movilidad en las piernas a los 18 años. Hoy, con títulos en tres continentes, está en la elite mundial y es de los mayores referentes en el paratletismo colombiano. Foto: Francisco Sanclemente

Por las calles de Buga, Valle del Cauca, un niño crecía entre partidos de fútbol, gritos de gol y sueños de ser arquero profesional. Francisco Sanclemente no imaginaba que su destino cambiaría de un momento a otro, sin ningún aviso. Un día sintió unos malestares “comunes”, pero cuando intentó levantarse de la cama el cuerpo dejó de responderle.

“Sentí un dolor brutal en la espalda y me fui al suelo. Las piernas no reaccionaban”. Tenía 18 años. Jugaba en las divisiones menores del Once Caldas, con el que disputó torneos regionales. Su carrera...