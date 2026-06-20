Francisco Sanclemente hace historia en Estados Unidos: tricampeón de la Grandma’s Marathon

Francisco Sanclemente celebrando su triunfo. Foto: cortesía

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El atleta paralímpico colombiano Francisco Sanclemente volvió a dejar en alto el nombre del país al consagrarse campeón de la categoría en silla de ruedas de la Grandma’s Marathon, una de las carreras más reconocidas de Estados Unidos, disputada en la ciudad de Duluth. Con este resultado, el deportista nacional alcanzó un histórico tricampeonato consecutivo tras imponerse también en las ediciones de 2024 y 2025.

Sanclemente cruzó la meta en la primera posición luego de una exigente competencia en la que enfrentó a destacados corredores internacionales. El podio lo completaron el canadiense Josh Cassidy, quien terminó en el segundo lugar, y el japonés Jun Hiromichi, que ocupó la tercera casilla. La victoria reafirma el excelente momento deportivo del colombiano, considerado uno de los máximos referentes del atletismo paralímpico de fondo en América Latina.

Tras la carrera, Sanclemente destacó el alto nivel de los competidores y aseguró que este triunfo tiene un significado especial dentro de su trayectoria. El colombiano, quien posee el récord suramericano de maratón en silla de ruedas, resaltó la importancia de mantenerse competitivo en escenarios internacionales y de seguir representando al país en las principales pruebas del calendario mundial.

La temporada no ha estado exenta de dificultades para el atleta nacional. Durante este año ha participado en importantes eventos en ciudades como Los Ángeles y Cali. Precisamente en la capital vallecaucana sufrió una falla mecánica en su silla de competición que le impidió finalizar la prueba, un contratiempo que no frenó su preparación ni sus objetivos deportivos.

Con este nuevo título, Francisco Sanclemente continúa consolidando su legado dentro del deporte paralímpico colombiano. Ahora, su atención está puesta en los próximos retos de la temporada, entre ellos la Peachtree Road Race de 10 kilómetros en Estados Unidos, el Grand Prix Internacional de Cali y la Maratón de Ciudad de México, competencias en las que buscará seguir ampliando su exitoso palmarés.

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