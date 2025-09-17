No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Gabriela Rueda: la mujer que hizo de su apellido un destino

En los World Games fue la colombiana más laureada: tres oros y dos platas. Ahora, en el Mundial de Patinaje de Beidaihe, China, Gabriela Rueda confirma por qué es la gran referente de una disciplina que le ha dado al país algunas de sus mayores glorias.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de septiembre de 2025 - 11:21 p. m.
Foto: Panam Sports

En el comedor de su casa, cuando era niña, Gabriela Rueda se subía a cantar y bailar. Era incansable e imposible de controlar. La solución que le dieron sus padres a esa energía fueron un par de patines, que terminó siendo la decisión correcta. Lo que empezó como una alternativa para la hiperactividad se convirtió en el motor de una de las carreras más brillantes que ha dado el deporte colombiano en los últimos tiempos.

A los siete años entró al Club Tequendama, en Bogotá, casi por casualidad, y allí quedó atrapada por la velocidad, los cascos...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

