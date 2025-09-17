Gabriela Rueda: la mujer que hizo de su apellido un destino

En los World Games fue la colombiana más laureada: tres oros y dos platas. Ahora, en el Mundial de Patinaje de Beidaihe, China, Gabriela Rueda confirma por qué es la gran referente de una disciplina que le ha dado al país algunas de sus mayores glorias. Foto: Panam Sports

En el comedor de su casa, cuando era niña, Gabriela Rueda se subía a cantar y bailar. Era incansable e imposible de controlar. La solución que le dieron sus padres a esa energía fueron un par de patines, que terminó siendo la decisión correcta. Lo que empezó como una alternativa para la hiperactividad se convirtió en el motor de una de las carreras más brillantes que ha dado el deporte colombiano en los últimos tiempos.

A los siete años entró al Club Tequendama, en Bogotá, casi por casualidad, y allí quedó atrapada por la velocidad, los cascos...