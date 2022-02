Gareth Bale es el nuevo embajador de The Royal & Ancient Golf Club

Gareth Bale, jugador de Real Madrid, jugando golf. Foto: Golf Magazine Media Group

El futbolista del Real Madrid y de la selección galesa, Gareth Bale, es el nuevo embajador global de The R&A, proyecto que tiene como objetivo de apoyar y promocionar las actividades que la entidad rectora del golf en todo el mundo (a excepción de Estados Unidos y México) lleva adelante para incentivar a que más personas practiquen este deporte.

Bale, con más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales y un fanático del golf, se suma al músico irlandés Niall Horan como embajadores de la idea, que colaboran en la promoción de distintas campañas y programas dirigidos especialmente a jóvenes y mujeres de todo el mundo. Tal es la pasión de Bale y Horan por el golf que ponen a disposición de The R&A su tiempo y renombre en forma honoraria para continuar con el desarrollo del deporte en cada rincón del planeta.

“El golf es un deporte increíble y siempre he tenido la ambición de impulsar a más personas a practicarlo. Este es un movimiento realmente emocionante por parte de The R&A y me honra poder jugar un papel importante en su esfuerzo para inspirar a personas de todas las edades a probarlo”, aseguró el galés, quien tiene dos de hándicap y es el dueño de la frase: “Golf, Gales, Madrid, en ese orden”.

Por su parte Phil Anderton, Chief Development Officer de The R&A, señaló que “la pasión de Gareth por el golf es clave para todos y desempeñará un papel influyente en el apoyo de las nuevas iniciativas. Queremos llegar a nuevas personas que aún no son conscientes de los grandes beneficios que ofrece el golf, incluidos la salud y el bienestar, y creemos que modelos a seguir como Gareth pueden ayudar a inspirar a más mujeres y jóvenes. Vemos un gran potencial en este enfoque y trabajamos para lograr acuerdos similares con otras personalidades influyentes”.

