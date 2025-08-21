No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gemelas Villegas: “Nuestro sueño es llegar juntas a Los Ángeles 2028”

Lizsurley y Queensaray Villegas —plata y oro en los Panamericanos Junior— buscan clasificar a los próximos Juegos Olímpicos.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Lizsurley y Queensaray Villegas, las figuras del BMX Freestyle en Colombia.
Lizsurley y Queensaray Villegas, las figuras del BMX Freestyle en Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Lizsurley y Queensaray tienen el mismo tatuaje: una bicicleta en la parte anterior de la muñeca derecha. El de Liz dice Always (siempre) y el de Queen, Together (juntas), como quieren estar en Los Ángeles 2028. “Ese es nuestro sueño. Vamos a entrenar fuerte porque esperamos que allá alcemos la bandera de Colombia, las dos juntas”, aseguró Liz para El Espectador.

Ese sueño empezó a tomar forma en Asunción 2025, durante la final femenina de BMX freestyle de los Juegos Panamericanos Junior....

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

gemelas Villegas

las gemelas Villegas

Lizsurley Villegas

Queensaray Villegas

Juegos Panamericanos

BMX Freestyle

Juegos Panamericanos Junior

BMX

Red Bull

Juegos Olímpicos

Los Ángeles 2028

Los Angeles 2028

LA 2028

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar