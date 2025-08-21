Gemelas Villegas: “Nuestro sueño es llegar juntas a Los Ángeles 2028”

Lizsurley y Queensaray Villegas, las figuras del BMX Freestyle en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Lizsurley y Queensaray tienen el mismo tatuaje: una bicicleta en la parte anterior de la muñeca derecha. El de Liz dice Always (siempre) y el de Queen, Together (juntas), como quieren estar en Los Ángeles 2028. “Ese es nuestro sueño. Vamos a entrenar fuerte porque esperamos que allá alcemos la bandera de Colombia, las dos juntas”, aseguró Liz para El Espectador.

Ese sueño empezó a tomar forma en Asunción 2025, durante la final femenina de BMX freestyle de los Juegos Panamericanos Junior....