Los estadounidenses Gervonta Davis y Ryan García protagonizarán este sábado un combate de alto impacto mediático y deportivo. Foto: Ryan García (IG: @kingryan)

It Doesn’t Get Any Better Than This (No hay nada mejor que esto), ese es el lema con el que se vende el duelo entre los estadounidenses Gervonta Davis y Ryan García. En la noche del próximo 22 de abril, los ojos del mundo estarán pendientes de la consagración del que puede perfilarse como el amo