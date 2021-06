Gran actuación de Sebastián Montoya en la Fórmula 4 de Alemania

El piloto Telmex Claro, Sebastián Montoya, corrió la tercera y última competencia de la ronda uno de la Fórmula 4 Alemana 2021 disputada en el Red Bull Ring, donde cruzó primero la meta, pero una sanción lo relegó al séptimo puesto. Sin embargo, el joven corredor salió de Spielberg tercero del campeonato con 32 puntos.

Montoya partió segundo en esta tercera manga por la parrilla invertida y, tras la largada, el colombiano sobrepasó por dentro de la primera curva al líder, Victor Bernier, para tomar la delantera, seguido de Bernier y su coequipero en el PREMA Powerteam Kirill Smal

Los tres primeros se separaron, pero luego, apenas en la segunda vuelta, salió el auto de seguridad después de que Marcus Amand, del R-ace GP, se quedó parado luego de un trompo, reduciendo los espacios en pista.

Lea: Djokovic remontó y se consagró campeón del Roland Garros

Eso se volvió particularmente significativo porque fue cuando se anunció que Bernier y Montoya se habían robado la salida y, por lo tanto, recibirían penalizaciones de cinco segundos. Así Bernier recuperaba el liderato en la vuelta de reinicio, con Smal en segundo lugar. Sin embargo, el piloto Telmex Claro volvió a pasarlos dos vueltas más tarde para regresar al primer lugar.

Con varios incidentes más en pista, Montoya conducía con calma y estaba en camino de obtener ventaja, pero la aparición de un nuevo safety car dio al traste con las diferencias ganadas, sobre todo porque Sebastián cocinó demasiado la última curva cuando llegó el reinicio, lo que permitió que Browning y Braschi se adelantaran.

Sin embargo, se recuperó y pasó a ambos en las últimas dos vueltas para cruzar la línea primero, pero su penalización lo dejó caer al octavo lugar. Eso se convirtió en séptimo cuando Braschi después de la carrera recibió el equivalente a un drive-through por golpear a Tramnitz, a quien se le mostró la bandera negra y naranja y tuvo que entrar a boxes.

Lea: Copa América: ¿una copa de más?

El siguiente compromiso de Sebastián será en Vallelunga, del 25 al 27 de junio, con el Campeonato Italiano de Fórmula 4.

Sebastián Montoya:

“En la largada cometí un error. El que arrancó primero se brincó la largada y reaccioné a él. Estaba mirando las luces, pero me asusté, vi que se movió y me moví. Pero bueno, terminé primero en pista, pero todavía no cuenta como primer triunfo. Lo positivo es que la velocidad está ahí y estamos cerca de la victoria”.

*Estado del Campeonato

Fórmula 4 Alemana*

1 Bearman 50 2 Browning 45 3 Montoya 32 4 Tramnitz 31 5 Smal 25 6 Han 24 7 Bernier 18 8 Bedrin 17 9 Dufek 16 10 Meguetounif 14

Con información de prensa de Claro