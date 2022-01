Robert Farah y Juan Sebastián Cabal se preparan para afrontar el Abierto de Australia. Foto: COC

Queda poco menos de una semana para que empiece el primer grand slam del año, el Abierto de Australia 2022.

Un torneo del que se ha hablado bastante en los últimos días después de que estalló la polémica entre el gobierno del país oceánico y el mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, quien se niega a aplicarse la vacuna contra la covid-19.

Más: Toda la información deportiva está en El Espectador

Al respecto del caso Djokovic, Robert Farah, uno de los colombianos que estará presente en el primer grand slam del año, expresó su opinión a través de su cuenta de Instagram.

Según el doblista, campeón en 2019 de Wimbledon y el US Open junto a Juan Sebastián Cabal, “ha habido mucha mala leche” en el caso del tenista serbio.

“A los periodistas les gusta crear mucha cizaña. No soy de juzgar ni de crear una opinión mala sobre alguien. Siempre toca dar el beneficio de la duda”, agregó el tenista en su opinión sobre la polémica.

Y culminó diciendo: “Sí siento que todos nos deberíamos vacunar y respetar las reglas de los países. Si Novak está acá es porque pensó que, de alguna manera, podía entra de una manera legal”.

Mire más: Video: Luis Fernando Muriel anotó un golazo en la victoria de Atalanta

El caso entre Djokovic y el gobierno australiano todavía no se ha saldado. Y hasta que el torneo no empiece, el próximo 17 de enero, no se sabrá cuál será la resolución de este asunto.