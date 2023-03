Hamilton aplaude la multa a Nelson Piquet por comentarios racistas sobre él

El expiloto Nelson Piquet (i) fue multado por llamar “neguinho” (negrito) a Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton aplaudió este jueves la multa impuesta al excampeón brasileño Nelson Piquet por comentarios racistas sobre él y afirmó que se debe actuar contra las personas llenas de odio.

Le recomendamos: El Kremlin dice que “defenderá los intereses” de los deportistas rusos

Piquet fue multado con cinco millones de reales (aproximadamente USD $945.000) el pasado fin de semana por llamar a Hamilton “neguinho” (negrito) en una entrevista en noviembre de 2021. Los cargos fueron presentados por cuatro grupos de derechos humanos, incluida la Alianza Nacional LGBT+ de Brasil, que querían que el expiloto pagara 10 millones de reales.

Nelson Piquet, ex piloto de Fórmula 1, recibió una multa de casi un millón de dólares por comentarios considerados racistas y homofóbicos en un podcast en noviembre de 2021. pic.twitter.com/xjYiG7ZMNY — PitStop F1 Col (@pit_stopf1col) March 30, 2023

El juez Pedro Matos de Arruda dijo que el monto de la indemnización se decidió “para que, como sociedad, algún día estemos libres de los actos perniciosos que son el racismo y la homofobia”. Piquet, de 70 años y campeón mundial en 1981, 1983 y 1987, fue multado por daño moral colectivo y el dinero se destinará a grupos que luchan contra la discriminación.

Le puede interesar: Millonaria renovación de Shohei Ohtani: el pelotero más caro del mundo

Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, se alegró de la noticia de esta multa.“No deberíamos dar una plataforma a gente que está llena de odio”, dijo el piloto inglés en Melbourne, donde de viernes a domingo se celebra el Gran Premio de Australia.

“Me gustaría dar las gracias al gobierno de Brasil. Creo que es importante lo que se ha hecho mostrando a la gente que la discriminación es algo que no se tolera”, apuntó. “El racismo y la homofobia no son aceptables. No hay lugar para ello en nuestra sociedad”.

Más sobre Fórmula 1 “El día que uno siente que sabe todo, empezó a meterse en problemas”: Sebastián Montoya Desde que este joven piloto colombiano de 17 años decidió que quería correr profesionalmente, no ha frenado en su ilusión. “El día que uno siente que sabe todo, empezó a meterse en problemas”: Sebastián Montoya Fórmula 1: Checo Pérez se llevó el GP de Arabia Saudita El mexicano Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 en una nueva exhibición de Red Bull. Fórmula 1: Checo Pérez se llevó el GP de Arabia Saudita

La disculpa de Piquet

En su momento, Piquet se defendió diciendo que el término que usó es uno que se ha usado amplia e históricamente coloquialmente en portugués brasileño como sinónimo de ‘chico’ o ‘persona’ y nunca tuvo la intención de ofender.

Un año después de la entrevista, expiloto se disculpó diciendo que las palabras eran equivocadas y que nunca tuvo la intención de ofender: “Condeno cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un conductor por el color de su piel. Pido disculpas de todo corazón a cualquiera que se haya visto afectado, incluido Lewis, que es un conductor increíble, pero la traducción en algunos medios que ahora está circulando en las redes sociales no es correcto”.

“La discriminación no tiene cabida en la F1 ni en la sociedad y estoy feliz de aclarar mis pensamientos al respecto”, agregó. Sin embargo, el tribunal estimó que la ausencia de intencionalidad no puede justificar un comportamiento discriminatorio contra las minorías.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador