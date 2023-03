Ibrahimovic sueña con convertirse en el jugador de mayor edad en disputar la Eurocopa

Zlatan Ibrahimovic durante un partido con el A.C. Milan de la Serie A. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

El emblemático atacante sueco Zlatan Ibrahimovic afirmó este martes que espera poder jugar la Eurocopa de Alemania-2024, pese a que tendrá 42 años en el momento en el que se dispute ese torneo.

“Si me siento bien y el seleccionador me elige, le ayudaré a él, al equipo y al país, me esforzaré por dar lo mejor”, dijo Ibra en una conferencia de prensa.

“A mi edad, no puedes pensar en el futuro, sino que piensas en el presente, aunque yo soy el pasado, el presente y el futuro”, afirmó el delantero de 41 años.

Si entra en juego en al menos uno de los dos próximos partidos de su selección, el viernes contra Bélgica o el lunes ante Armenia, el goleador batiría el récord del italiano Dino Zoff del jugador de más edad en disputar un partido clasificatorio para la Eurocopa.

Ibrahimovic regresó en febrero con el A.C. Milan tras una larga convalecencia después de una operación y el pasado fin de semana se convirtió en el jugador de más edad (41 años y 166 días) en marcar en la Serie A.

Si logra disputar la Eurocopa del próximo año en Alemania, el jugador nacido en Malmö rompería ampliamente el actual récord de longevidad, que ostenta el arquero húngaro Gabor Kiraly, que disputó la Eurocopa 2016 con 40 años.

En su grupo de la fase de clasificación a la Eurocopa-2024, Suecia se enfrentará, además de a Bélgica y Armenia, a Austria y Estonia.

Entre 2001 y 2023, Zlatan ha marcado 62 goles, que lo convierten en el máximo artillero de su selección nacional. Además, ha representado a su país en 121 ocasiones, lo que lo convierte en el sexto jugador con más presencias con los auriazules.

