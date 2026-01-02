¡Inagotable! Venus Williams jugará el Abierto de Australia a sus 45 años

Venus Williams contra Karolina Muchova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2025. Foto: EFE - SARAH YENESEL

La última y nos vamos. Así está la carrera de Venus Williams, quien hará parte del Abierto de Australia por octava y última vez. La edición de 2026 será la primera desde 2021, año en el que participó por última vez en el primer Grand Slam del año.

Además, Williams se convertirá en la mujer de mayor edad en jugar un Australian Open. El récord anterior era la japonesa Kimiko Date, quien disputó este torneo con 44 años en 2015. Una muestra de constancia y disciplina al más alto nivel del tenis.

“Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante este verano australiano. Tengo muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera”, afirmó Venus Williams tras recibir la invitación de los organizadores.

Venus Williams en el AO 2026

La tenista estadounidense disputará el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda, del 5 al 11 de enero. Este campeonato le servirá como preparación para el primer Gran Slam de 2026, el cual tiene una exigencia física y técnica muy demandante.

Las otras siete invitaciones para el cuadro principal son: la estadounidense Elizabeth Mandlik, la kazaja Zarina Diyas, la francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga y las australianas Emerson Jones, Priscilla Hon, Talia Gibson y Taylah Preston.

“Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha del Australian Open”, expresó Craig Tiley, director del Abierto de Australia.

¿Cuántos Grand Slam ha ganado Venus Williams?

Aunque no llega al nivel de éxito de su hermana, Serena Williams, posee siete títulos de Grand Slam, siendo Wimbledon 2000 el primero y Wimbledon 2008 el último. Ese año, su contrincante en la final fue su hermana y compatriota, Serena.

Respeto al Abierto de Australia, Williams no ha podido ganar ninguna de las ediciones que jugó. Sin embargo, llegó a la final en dos ocasiones, 2003 y 2017. En ambas, su verdugo fue su propia hermana, Serena, quien es un año menor, pero ya esta retirada del tenis profesional.

Eso sí, la carrera de Venus Williams es envidiable y no solo en los grandes torneos del circuito del mejor tenis del mundo, sino también con su país. El 18 de septiembre del año 2000 ganó en Sídney su primera y única medalla de oro olímpica.

