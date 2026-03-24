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Inicio de la MLB 2026: lo que debe saber de la nueva temporada y la cuota colombiana

Colombia enfrenta un año desafiante con pocos representantes en la élite, pero con una base de prospectos que busca abrirse camino en la MLB.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
25 de marzo de 2026 - 12:48 a. m.
Colombia enfrenta un año desafiante con pocos representantes en la élite, pero con una base de prospectos que busca abrirse camino en la MLB.
Colombia enfrenta un año desafiante con pocos representantes en la élite, pero con una base de prospectos que busca abrirse camino en la MLB.
Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) comienza este miércoles a través de Netflix y hay varios puntos que hay que tener en cuenta.

No es solo el inicio de otro calendario de 162 juegos, sino el arranque de una campaña en la que 29 equipos buscarán acabar con el dominio reciente de uno, el auge del talento latinoamericano, innovaciones tecnológicas y una competencia más abierta de lo que parece en la superficie.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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