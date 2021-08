Jaime Echenique: “Anhelo estar en la NBA y voy a trabajar para lograrlo”

Serio y confiado, así se mostró Jaime Echenique este miércoles en la rueda de prensa en la que anunció oficialmente que participará en la Liga de verano de la NBA con los Washington Wizards.

El barranquillero dice que no le gusta ser el foco de atención y que por eso no da muchas entrevistas, pero que en esta oportunidad la situación ameritaba resolver ciertas dudas sobre la oportunidad que tendrá en Estados Unidos.

Y se ve que es un momento cumbre, así lo expresa Echenique, que está confiado y que sabe que en sus manos está cumplir el sueño de que un colombiano por fin llegue a la NBA.

¿Cómo se sintió en la primera práctica?

Conocía a varios jugadores del equipo y sentí mucha camaradería. Estoy dando lo mejor de mí y confío en mi trabajo para que las cosas salgan de la mejor manera. No lo niego, estaba nervioso porque todo va muy rápido. El proceso es muy rápido. Te dan tanta información que te abrumas porque no entiendes todo lo que hay que hacer. Hay que estar tranquilo y hacer buena relación con los compañeros. Tengo buenas sensaciones y espero hacer bien las cosas.

¿Por qué los Washington Wizards?

Tuve conversaciones con otros equipos para estar en el Draft. Sin embargo, creo que tomé la mejor decisión. Había expectativas de cara al Draft, pero no se dio. Ahora estoy muy agradecido con los Wizards por la oportunidad.

¿Cómo llega después de su lesión en esta temporada en España?

Me siento bien. Apenas me lesioné me traslade a Madrid con mi equipo de trabajo para recuperarme. Creíamos que era una lesión que iba a terminar mi carrera, pero afortunadamente no fue así. Me recuperé en España, viajé a Colombia para estar 15 días y de ahí salí inmediatamente a Estados Unidos para empezar a entrenar para cumplir mi sueño.

¿Cómo ha sido su preparación para llegar a la NBA?

Vengo entrenando desde que llegue a Colombia. No paré en todo este tiempo. Sabía lo que venía y no paré de trabajar. Lo mismo en la parte mental. Hay cosas que antes me afectaban y de cara a lo que viene sé que debo controlar lo que puedo controlar. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, una vez me dijo: “La diferencia entre nervios y ansiedad es la preparación que tienes para afrontar cada situación”. El futuro es desconocido, si, pero para qué necesito enfocarme en eso si puedo vivir en el presente.

¿Qué cree que necesita para superar la Liga de verano y llegar a la NBA?

La clave siempre es no mirar el juego con el balón sino cuál es el impacto que tienes en el equipo sin él. Creo que en eso los entrenadores se fijan mucho más. Es muy importante el lenguaje corporal, las cosas mínimas como los tapones, los robos y las asistencias. Si logro ser sólido en eso, sé que tendré chances.

¿Cómo ha evolucionado su juego para llegar a la NBA? ¿Practica más el triple?

Lo que está bien no se cambia. Si te gusta como sabe la sopa no la cambias. Mi juego siempre va a ser mi juego. Estoy jugando en varias posiciones, pero porque soy abierto a aprender. Sin embargo, no cambiaré mis habilidades. Me adapto, pero no cambio. Eso sí, hay cosas que en la NBA se han actualizado, pero en otras sigue igual. Mis entrenadores me dicen que siga concentrado en lo que yo soy bueno. Y a mi siempre me ha gustado jugar de espaldas y en el poste. Cosas como el tiro se pueden mejorar, pero no debo perder mis habilidades. Hay margen para mejorar, siempre he mostrado diferentes facetas, pero creo que debo concentrarme en lo mío.

Además, también depende de las situaciones. En USA tenía 40% de efectividad en el tiro de tres. No obstante, cuando llegué a España tuve que enfocarme en otras cosas. He trabajado variantes en mi juego, pero créeme que si soy bueno en la pintura de ahí nadie me va a sacar.

¿Qué pasó el año pasado, por qué no estuvo en la Liga de verano?

El año pasado por la pandemia no pude viajar a Estados Unidos a cumplir mi ciclo ni a estar en el draft para seguir el proceso. Me golpeó, pero afortunadamente este año con mi agencia pudimos seguir en el camino para llegar a la Liga de Verano de la NBA.

Una vez dijo que su referente era Tim Duncan ¿Cuáles son los de ahora?

Los mismos. Soy pura vieja escuela. A mi lo que me gusta es la posición del pívot. He tenido que actualizarme con el tiempo, pero LaMarcus Aldridge y Tim Duncan siempre han sido y seguirán siendo mis máximos referentes.

¿Le preocupa que no lo elijan? ¿Qué hará si no llega a la NBA?

Llega un punto en tu carrera que confías tanto en tu trabajo, que pones todo en manos de Dios. Si no me contratan en Estados Unidos y vuelvo a España, no pasa nada. Anhelo estar en la NBA y trabajo por ello, pero puede que no pase. Creo que tengo todo para llegar, hay gente que está ahí y uno dice: “¿Por qué está en la NBA?”. Sin embargo, para eso he trabajado, para que cuando se me dé la oportunidad pueda dar lo mejor de mí. Depende de mí.

¿Cree que le costará adaptarse al baloncesto de EE.UU.?

Yo ya estuve en Estados Unidos, no hay que olvidarlo. Si, tengo que adaptarme, pero tengo mucha confianza en mi juego y en la participación que tendré en esta Liga de verano.

¿Qué ha cambiado en usted en el último año?

El año pasado, en lo profesional, lo estaba haciendo bien. Sin embargo, en lo personal tenía cosas que no estaban bien en mi cabeza. La pandemia me dio duro. Llegar a Europa me sirvió para entender las situaciones de la vida y madurar. He mejorado psicológicamente y desde mi juego. Yo me analizo y veo que ahora soy más rápido, más inteligente y que mi físico ha evolucionado mucho. Creo que he mejorado bastante y estoy en mi momento.

¿Qué ha aprendido?

Que a cada parte que vas el juego es diferente y se puede aprender de todo. Cada entrenador es distinto y cada uno te pide diferentes cosas. Solo hoy, en la primera practica, ya entendí varias cosas y aprendí mucho. Uno tiene que ir analizando todo lo que ve y filtrar lo que le sirve y lo que no. Estoy en ese aprendizaje.

¿Es consiente de que puede ser el primer colombiano en la NBA?

Yo nunca me doy cuenta de donde estoy hasta que me lo dicen. Vivo el día a día, mañana hay entrenamiento y allá estaré. Es lo único que me preocupa, ¿para que estresarme por lo que va a pasar y por que no en lo que estoy viviendo? Quiero disfrutar esta oportunidad.

¿Algún mensaje para los jóvenes que siguen sus pasos?

Lo más importante es el trabajo, siempre. Esto aburre y cuando estas cansado nunca debes parar. Yo nunca lo hice. Viajaba de una ciudad a otra para seguir entrenando y estaba sol. Hay que sacrificar la vida social. Nunca se puede equilibrar; o se sacrifica o se llega lejos. Todo depende de qué tanto quieres las cosas y qué tan dispuesto estás a sacrificar tu vida. Muchas personas no saben, o no pueden, sacrificar su tiempo.

¿Por qué nunca hemos tenido un colombiano en la NBA?

Yo pienso que la tecnología ha solucionado mucho las cosas y ha mostrado mucho nuestro potencial. El problema es que nosotros, los colombianos, llegamos muy tarde a Estados Unidos. Nos faltó estar en el High School (bachillerato) y no alcanzamos a estar tan pronto en Norteamérica para causar impacto. Mi Draft, que fue el año pasado estuvo muy influenciado por las redes sociales. Pienso que debí ser seleccionado, estaba en España y jugando bien, pero las cosas no se dieron. No pasa nada. Aquí estamos ahora y esperamos hacerlo bien.

¿Diferencias entre el jugador europeo y el americano?

Hoy en día la NBA está viendo muchos jugadores del exterior. Yo creo que es porque el juego europeo es muy cerrado. Somos jugadores dinámicos y metódicos. Por eso marcamos la diferencia con el baloncesto norteamericano. Acá [en Estados Unidos] son freaks (están locos), hacen jugadas increíbles y son muy rápidos. En Europa somos más técnicos, más físicos y tenemos más contacto en los partidos.

¿Con quién se contacta? ¿Cuál es su círculo?

Me gusta mantener mi vida plana lejos de la farándula. Lo aprendí de mis papás, a ser sencillo. Soy una persona muy solitaria, pero también me gusta acompañarme de mis amigos. Ahora que vine a Estados Unidos también me vi con viejos amigos e incluso estuve con Tonny Trocha. Trato de tener a mis amigos cerca para mantener mi cabeza estable. Muchos de mis amigos saben del duro proceso psicológico por el que tuve que pasar por no poder estar en el Draft del año pasado. Todo por culpa de la pandemia.

¿Se habla con los referentes de la selección?

Hablé hace poco con Juan Diego Tello, pero trato de desconectarme de Colombia y solo hablo con mis padres. Mi mentor es Steve Adams. Una maravillosa persona que me hizo entender cómo llegar a la NBA.

¿Algún día lo veremos en la selección?

Siempre he querido representar a Colombia, pero no se ha dado la oportunidad. La primera vez, la universidad no me dejó. Después, necesitaba recuperarme y, en la segunda ventana, me lesioné en España. Es un sueño que tengo, pero todavía no se ha podido dar.

¿Y si no llega a la NBA, qué sigue?

Sé que mis agentes están hablando con muchas personas, pero no debo enfocarme en eso. No sé. Una vez leí que todos tenemos muchos planes. El ‘A’ es que más queremos, pero como lo vemos tan difícil empezamos a pensar en el ‘B’ y terminamos priorizándolo. Por eso, estoy pensando solo en la Liga de Verano, en la concentración aquí en Las Vegas, para mi no hay nada más.