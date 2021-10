Jaime Echenique: “Mi único plan es llegar a la NBA”

“Barranquilla, San Pacho, esto es para ustedes. ¡Los quiero!”. Los medios no se habían ni acomodado cuando Jaime Echenique rompió el silencio con un grito. Entró con fuerza. Recordó a su ciudad y a su familia, está a punto de entrar a la NBA, y eso le da cierta nostalgia. “Mamá, acá estoy. Esto es por ti, te extraño”.

Durante los próximos 15 días, Echenique se jugará el sueño de su vida. Siguiendo los pasos de Álvaro Teherán, quien estuvo en los Philadelphia 76ers, aunque nunca llegó a debutar, el poste atlanticense firmó un contrato de pretemporada con los Washington Wizards. En las próximas dos semanas, el barranquillero podría hacer historia si lo contratan de forma oficial en la NBA, ya que se convertiría en el primer colombiano que consigue entrar a la Liga de baloncesto más prestigiosa del mundo.

Jaime Echenique puede ser el primer colombiano en llegar a la NBA. Tiene contrato para realizar la pretemporada con los @WashWizards 🇨🇴🤩 pic.twitter.com/4iswGZAvYz — NBA Latam (@NBALatam) September 30, 2021

¿Siente presión por llegar a la NBA y hacer historia para Colombia?

No. No me interesa ser el primer, segundo o tercer colombiano que llega a la NBA. Estoy acá por mi familia y mi trabajo. Si se dan las cosas, se dan. Lo importante no es ser el primero, es saber manejar bien todo lo que está ocurriendo.

¿Qué pasará si no lo consigue?

Mi único plan es llegar a la NBA. Confío en mi trabajo y en mi objetivo. A veces uno se pone un plan B porque cree que no va a conseguir el A. Al final uno se olvida de su meta, la que quería, y termina conformándose con la segunda opción. Si no llego a la NBA, ya veremos. Por ahora aprovecho el momento y sé que lo voy a lograr.

¿Cómo ha sido la adaptación al baloncesto norteamericano?

Muy dura. Ya había jugado acá, antes de irme a España. Volver significó adaptarme otra vez al ritmo de juego, a los compañeros, al estilo del equipo y a la intensidad de la Liga. Afortunadamente en el equipo me han ayudado mucho y jugadores como Kyle Kuzma y Bradley Beal me dan muchos consejos. Trato de mejorar todos los días, de leer, de ejercitarme y de aprender. Llego a entrenar a las siete de la mañana y me voy a las cinco de la tarde.

¿Está feliz?

Siempre vengo con la mejor actitud, con una sonrisa. Se me puede estar cayendo el mundo encima, pero siempre estoy feliz. Quiero que me vean así y que sepan de mi sacrificio. La energía es contagiosa. Sería muy difícil que cualquier persona que estuviera en mi posición no estuviera tan feliz como estoy.

¿Por qué los Wizards deberían contratarlo?

Porque puedo hacer la diferencia con mi juego. Siempre demostré buen dominio del poste y la pintura. Desde que jugaba en Europa, mi juego interior siempre ha destacado. Espero que puedan ver en mí esas cualidades.

¿Qué tan diferente es una Liga de Verano a un campo de entrenamiento?

Bastante. En la Liga de Verano no había estrellas, mientras que en el campo de entrenamiento ya estoy jugando con los mejores. Es otro nivel, difícil e intenso.

Usted ha tenido que superar muchos obstáculos, ¿cómo vive este momento?

Lo disfruto mucho. A veces las cosas no salen como queremos y tenemos que sacar lo mejor de cada situación. Es lo mejor que podemos hacer. Quiero vivir esta etapa de mi vida al máximo, sin saltarme ni un segundo.