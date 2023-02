James Rodríguez podría jugar en la Kings League de Gerard Piqué

James Rodríguez podría participar como invitado en el novedoso formato futbolístico liderado por Gerard Piqué. Foto: Twitter

Luego de haber anunciado su retiro del fútbol profesional, el español Gerard Piqué se ha dedicado de lleno a sus proyectos empresariales, entre ellos la Kings League, torneo de fútbol 7 transmitido a través de la plataforma Twitch que ha creado de la mano del streamer Ibai Llanos y que ahora llama especialmente la atención de los colombianos al conocerse que existiría la posibilidad de que James Rodríguez haga parte de uno de estos equipos del campeonato.

La liga que en un principio proponía reunir a varios de los mejores streamers del mundo para convertirlos en propietarios de 12 equipos de fútbol, ha iniciado su primera temporada, en la que cada club es liderado por un ‘presidente’, entre los que se encuentran también exjugadores de fútbol como Iker Castillas y Sergio ‘Kun’ Agüero. Los clubes participantes del campeonato son: Porcinos FC (Ibai Llanos), Saiyans FC (TheGrefg), Ultimate Móstoles (DjMaRiio), El Barrio (Adri Contreras), Kunisports (Kun Agüero), Pio FC (Rivers), Aniquiladores (Juan Guarnizo), Los Troncos (Perxitaa), 1K FC (Iker Casillas), Rayo de Barcelona (Spursito), Xbuyer Team (Hermanos Buyer), Jijantes FC (Gerard Romero).

Esa vez el streamer colombiano Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores FC, reveló a través de una transmisión en su canal oficial de Twitch que tuvo una conversación con el futbolista James Rodríguez, actual ‘10′ del Olympiacos de Grecia, teniendo en cuenta que esta nueva liga se ha propuesto traer como invitados a jugadores de alto nivel de todo el mundo y ha tenido gran acogida gracias a la enorme audiencia que ha tenido.

¿Qué dijo James Rodríguez de la Kings League?

James Rodríguez, quien en varias ocasiones ha realizado streamings en Twitch por su propia cuenta, habría hablado con Juan Guarnizo acerca de la Kings League y de la posibilidad de que pueda estar presente en algún momento en el torneo. “Yo ya le hablé a James (Rodríguez), solamente les puedo decir que ya le pregunté si está enterado más o menos de qué trata esto”, afirmó Juan Guarnizo cuando fue preguntado por uno de sus seguidores sobre la posibilidad de contar con el mediocampista colombiano en el torneo.

Posteriormente, añadió que, “Simplemente, les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera. No le he preguntado absolutamente nada concreto, solo le dije, oye estás enterado de todo lo de Kings League y me dijo ‘sí, he visto más o menos cositas y no sé qué’”.

Aunque la posibilidad de que James Rodríguez pueda estar presente en esta primera edición de la Kings League resulta un tanto complicada debido a que el torneo culminará a finales del mes de marzo y para ese momento el volante colombiano aún estaría disputando la temporada con su actual club, no se cierran las opciones de que este pueda participar de otras maneras en el torneo o en un futuro cercano.

Mientras tanto, la Kings League se encuentra disputando su temporada llamando la atención debido al formato y acogida que ha tenido por sus figuras, participantes y novedosas reglas a seguir, que son sometidas a votaciones por los seguidores y usuarios de Twitch, plataforma a través de la cual se transmite cada partido.

Los fanáticos siguen la liga con expectativa pues además se anunció recientemente que los partidos de la fase final serían en el Camp Nou, estadio del FC Barcelona, exclub de Gerard Piqué.