Jasmine Paolini, la italiana que sueña con hacer historia en Roland Garros

La italiana Jasmine Paolini celebra tras ganar a la rusa Mirra Andreeva al final de su partido de semifinales de Roland Garros. Foto: AFP - ALAIN JOCARD

Cuando se mira a las semifinalistas de este año de Rolan Garros, no sorprende ver a la tres veces campeona Iga Swiatek junto a la actual campeona del US Open, Coco Gauff, en los cuatro finalistas. Lo que sí asombra a muchos, no es solo que Mirra Andreeva, de 17 años, sino también Jasmine Paolini, de 28 años, que nunca antes habían pasado de la segunda ronda de un Grand Slam, alcanzaron esta instancia. Ningún seguidor del tenis se esperaba que estas dos jugadoras estuviesen a un paso de jugar la final en París.

Como era de esperarse, Swiatek dejó a Gauff atrás y busca defender su título para convertirse en cuatro veces campeona de Roland Garros. Paolini, por su parte, venció a Andreeva y se convirtió en la quinta italiana de la historia en conseguir el pase a una final de Grand Slam, un partido que nunca ha disputado en su carrera.

Es posible que la mayoría de los espectadores ocasionales de tenis no hayan oído hablar mucho de Jasmine Paolini antes de este año, y eso es totalmente comprensible. A pesar de terminar la temporada en el Top 100 los últimos cuatro años, nunca hubo nada a lo que aferrarse en cuanto a resultados: ni grandes victorias, ni grandes carreras en los eventos más prestigiosos del circuito de la WTA.

Logró avanzar rápido este 2024 y ya duplicó su número de títulos con una fantástica presentación en el Masters 1000 de Dubai, donde en cada ronda venció a una jugadora top 40, incluida la ex finalista del Abierto de Estados Unidos Leylah Fernández, y a la actual número siete del mundo, Maria Sakkari. Solo para agregar aún más contexto, al llegar a Dubai venía de tres derrotas consecutivas y había perdido sus últimas tres finales, lo que hizo que la carrera hacia el trofeo fuese aún más sorprendente.

Lo que distingue a Paolini en la cancha

Cuando se ve jugar a la italiana, salta a la vista que es un juego muy parecido a la mayoría de jugadoras en el circuito. Paolini mide 1.63, más o menos 20 centímetros menos del promedio de la estatura de las tenistas en la actualidad, lo que no le permite tener un saque duro y potente como los de Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. Sin embargo, esto no es un impedimento para ella y en cuartos de final logró eliminar a esta última.

Con un estilo de juego así, se necesita ser hábil, leer bien el juego alrededor de la red y sobre todo, saber matizar las emociones y no perder la cordura durante el partido. Si a su modo de juego se le suma su personalidad amable y su sonrisa a su actitud de nunca morir en la cancha y su disposición a luchar por todo, es inevitable querer que la italiana de 28 años se lleve el título de Roland Garros.

Usualmente, las jugadoras que pasaban sus 20 años clasificados entre 30 y 80 en el mundo se quedaban atrapados allí y gradualmente retrocedían y descendían en las clasificaciones a medida que la edad los alcanzaba, pero en este caso Paolini logró llegar a 12 del mundo y ahora tiene garantizado romper el top 10 el próximo lunes independientemente de lo que pase en la final.

Esto tiene una gran importancia dado que se trata de una tenista que ganó solo un partido en Grand Slams el año pasado y solo tres más en los 12 Grand Slams anteriores. Habría sido mucho más fácil permanecer en ese nivel que mejorar hasta el punto que lo ha hecho esta temporada, pero Jasmine Paolini demostró que tiene la capacidad para continuar con ese ascenso y mantenerse dentro de las 10 mejores del mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador