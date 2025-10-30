Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Javier “Blair” Reyes, el guerrero de Fontibón que llegó a la UFC

El luchador bogotano de 32 años se adjudicó un lugar en el octágono más prestigioso de las artes marciales mixtas.

Daniel Bello
Daniel Bello
30 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Javier Reyes firmó un contrato con la UFC tras vencer a Justice Torres por nocáut técnico en la Dana White’s Contender Series.
Javier Reyes firmó un contrato con la UFC tras vencer a Justice Torres por nocáut técnico en la Dana White’s Contender Series.
Foto: Camilo Suárez

De las tardes viendo anime y películas de acción en su casa de Fontibón a los reflectores del octágono más famoso del mundo. Esa es la ruta que ha recorrido Javier Blair Reyes, de 32 años, quien, a lo criollo, llegó a la élite de las artes marciales mixtas. Hoy es el único colombiano entrenado 100 % en el país que hace parte de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

“Mi llegada a las artes marciales fue gracias a Dragon Ball. A mí me encanta ese anime, me gustan mucho películas como Rocky y todo eso. Siempre me conecté con ese tipo de...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Javier Reyes

Blair Reyes

UFC

MMA

Artes marciales

Blair

Artes marciales mixtas

Ultimate Fighting Championship

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.