Javier “Blair” Reyes, el guerrero de Fontibón que llegó a la UFC

Javier Reyes firmó un contrato con la UFC tras vencer a Justice Torres por nocáut técnico en la Dana White’s Contender Series.
Foto: Camilo Suárez
De las tardes viendo anime y películas de acción en su casa de Fontibón a los reflectores del octágono más famoso del mundo. Esa es la ruta que ha recorrido Javier Blair Reyes, de 32 años, quien, a lo criollo, llegó a la élite de las artes marciales mixtas. Hoy es el único colombiano entrenado 100 % en el país que hace parte de la Ultimate Fighting Championship (UFC).
“Mi llegada a las artes marciales fue gracias a Dragon Ball. A mí me encanta ese anime, me gustan mucho películas como Rocky y todo eso. Siempre me conecté con ese tipo de...
Por Daniel Bello
