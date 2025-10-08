Logo El Espectador
Jeison López, el chocoano que levantó 387 kilogramos

El subcampeón olímpico en París 2024 se subió a lo más alto del podio en el Mundial de Levantamiento de Pesas. Logró el título con dos oros, una plata y rompiendo dos marcas mundiales.

Fernando Camilo Garzón
08 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Jeison López, nuevo campeón en el Mundial de Levantamiento de Pesas.
Foto: IWF

Nadie, en los 88 kilogramos del levantamiento de pesas, había alzado 387 kilogramos. Nunca, hasta que Jeison López lo hizo ayer. En Førde, Noruega, el chocoano se convirtió en campeón del mundo y estableció un nuevo récord global que parecía imposible. 177 kilos en arranque, 210 en envión y un total que nadie, jamás, había levantado. “Goku” lo hizo de nuevo: volvió a romper su propio límite.

Lo de sus récords empieza a volverse costumbre. En el clasificatorio olímpico en Phuket, Tailandia, ya había establecido la mejor marca de la historia en...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Jeison López

Yeison López

Mundial de Levantamiento de Pesas

Pesas

Halterofilia

Mundial de Levantamiento de Pesas 2025

Goku

Récord Jeison López

