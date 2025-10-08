Jeison López, el chocoano que levantó 387 kilogramos

Jeison López, nuevo campeón en el Mundial de Levantamiento de Pesas. Foto: IWF

Nadie, en los 88 kilogramos del levantamiento de pesas, había alzado 387 kilogramos. Nunca, hasta que Jeison López lo hizo ayer. En Førde, Noruega, el chocoano se convirtió en campeón del mundo y estableció un nuevo récord global que parecía imposible. 177 kilos en arranque, 210 en envión y un total que nadie, jamás, había levantado. “Goku” lo hizo de nuevo: volvió a romper su propio límite.

Lo de sus récords empieza a volverse costumbre. En el clasificatorio olímpico en Phuket, Tailandia, ya había establecido la mejor marca de la historia en...